Baseus: Kompakter MagSafe-Akku ist kleiner, stärker und günstiger

Dabei unterstützt der MagSafe-Akku des Anbieters nicht nur die gleichzeitige Ladung von zwei Geräten (per MagSafe und per Kabel) sondern versteht sich zudem auf die Pass-Through-Ladung. Sprich: Während der Akku selbst am Netzteil hängt und aufgeladen wird, kann dieser gleichzeitig ein verbundenes iPhone laden.

Ebenfalls erwähnenswert ist der USB-C-Anschluss des kleinen Energie-Päckchens. Dieser liefert per Kabel verbundenen Geräten 20 Watt Ladeleistung über den Power-Delivery-Standard und bringt das iPhone 14 Pro so innerhalb von nur 30 Minuten von 0 auf 55 Prozent Akkustand.

Das Baseus-Modell konkurriert mit den zahlreichen 5.000 mAh-Modellen am Markt sowohl im Preis als auch in der verfügbare Kapazität. Bei vergleichbaren Maßen wie die Modelle der Konkurrenz integriert der Akku des Anbieters nicht 5.000 mAh sondern 6.000 mAh. Genug um ein leeres iPhone 14 Pro einmal komplett aufzuladen.

