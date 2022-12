Netflix-Apps: Wieder fünf neue Spiele für Abonnenten

In diesem Spiel zur gleichnamigen Erfolgsserie mischst du dich unter sexy Singles, die um deine Zuneigung buhlen. Wählst du die Liebe oder erliegst du der Versuchung? Wenn du die Reality-Dating-Serie liebst, hast du nun die Chance, ein Teil davon zu sein. Gestalte deinen persönlichen Avatar und begib dich an den Strand zu den anderen umwerfenden Kandidaten, die um das Preisgeld kämpfen. Werden sie die Liebe finden und sich emotional weiterentwickeln, indem sie Lanas berühmt-berüchtigte Regeln befolgen, oder werden sie dem körperlichen Verlangen nachgeben? Egal, ob du dich für süß, cool oder frech entscheidest – die romantischen Möglichkeiten sind riesig und du allein hast die Kontrolle.

Geh den Hinweisen nach und fange einen Killer. In diesem Krimidrama leitest du die Ermittlungen und die beste Spur dazu hast du schon: Das Handy des Opfers voll mit Beweisen. In diesem für einen BAFTA nominierten Spiel durchsuchst du als Detective von London Yard die Smartphones der Opfer, um der Wahrheit auf den Grund zu gehen.

In diesem interaktiven Point-&-Click-Thriller – gesprochen von James McAvoy, Daisy Ridley und Willem Dafoe – musst du versuchen, einer albtraumhaften Zeitschleife zu entkommen. Der erhoffte romantische Abend mit deiner Frau wird schnell zu einem Albtraum, als ein Kriminalpolizist in dein Haus einbricht, deine Frau des Mordes beschuldigt und dich zu Tode prügelt … Doch plötzlich stehst du wieder vor der Tür – gefangen in einer zwölfminütigen Zeitschleife und dazu verdammt, denselben Horror immer wieder zu durchleben. Wie kannst du diese Schleife durchbrechen? Sammle in Echtzeit Hinweise aus deiner Umgebung und mache dir dein Wissen über die bevorstehenden Ereignisse zunutze, um den Ausgang zu verändern.

In diesem magisch-realistischen Abenteuer suchst du auf einer geheimen unterirdischen Straße nach Gemeinschaft. Wenn es in Kentucky dämmert und das Vogelzwitschern einem Chor von Fröschen und Insekten weicht, werden vertraute Straßen plötzlich fremd und man verirrt sich schnell. Wer sich bereits verirrt hat, findet vielleicht seinen Weg zu einem geheimen Highway durch die unterirdischen Höhlen. Die Menschen, die entlang des Highways leben und arbeiten, sind zunächst etwas seltsam, wirken aber bald vertraut: der alternde Fahrer, der die letzte Lieferung für einen vor dem Ende stehenden Antiquitätenladen ausfährt; die junge Frau, die von Geistern umgebene Fernsehgeräte repariert; das Kind mit einem riesigen Adler als Begleiter; die musizierenden Roboter; das unsichtbare und doch überall gegenwärtige Stromunternehmen und die geschwächten Gemeinschaften, die sich kaum noch gegen dessen Übermacht wehren können.

Insert

You are going to send email to