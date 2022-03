Insta360 schickt überarbeitete Actioncam ONE RS ins Rennen

Weiterhin lässt sich der neue Kern der ONE RS auch mit den alten Modulen nutzen. Wer lediglich den Kern austauschen möchte und seine alten Objektivmodule weiternutzen möchte muss jedoch zumindest zum Basismodell greifen. Der Einzelkauf des ONE RS Kerns wird zumindest aktuell leider nicht angeboten.

Das Basismodell mit „4K Boost Objektiv“ startet bei 319,99€. Als „Twin Edition“ mit zusätzlichem 360° Modul erhöht sich der Preis auf 569,99€. Alternativ gibt es zum selben Preis den ONE RS Kern samt Kameramodul mit 1 Zoll Sensor. Alle drei Objektive schlagen im Bundle mit heftigen 890€ zu Buche. Zu bedenken wäre an dieser Stelle jedoch, dass die Bildausschnitte der beiden Weitwinkelobjektive relativ ähnlich ausfallen und entsprechend nicht unbedingt beide Module notwendig sind.

Das „4K Boost Objektiv“ verspricht mit seinem 1/2“ 48MP Bildsensor Videos in 6K bei 25fps und UHD Videos mit 60fps. Dank „Active HDR“ soll das Bildmaterial dabei mit besonders hohem Dynamikumfang überzeugen. Alternativ steht auch ein weiteres Weitwinkelmodul mit 1“ Sensor zur Auswahl, der zwar eine niedrigere Auflösung aufweist, dafür jedoch mit seiner großen Sensorfläche auch bei schlechten Lichtverhältnissen glänzen kann. Und natürlich ist wieder ein 360° Modul mit zwei Kameras verfügbar, das euch 5,7K Rundumaufnahmen bei 30fps erlaubt. Alle drei Kameramodule können selbstredend Fotos in RAW ausspielen und Videos in LOG aufnehmen.

Bei der ONE RS wird Auflösung und Videoperformance erneut maßgeblich durch das gewählte Objektivmodul, welches ihr jederzeit auswechseln könnt, bestimmt. Denn in den Modulen befinden sich auch die Bildsensoren, weshalb ihr euch bereits vor dem Kauf darüber Gedanken machen solltet, welches Kamerabundle überhaupt zu euren Ansprüchen passt.

Mit der ONE RS hat Insta360 jüngst die neuste Version ihrer modularen Actioncam vorgestellt und bietet damit Konkurrent GoPro und deren Hero10 Paroli. Und Dank ihrer auswechselbaren Module lässt sich die ONE RS erneut sowohl klassisch wie auch als 360° Actioncam nutzen.

Insert

You are going to send email to