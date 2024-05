Netatmo Wetterstation: Drittanbieter-Apps mit neuen Funktionen

Mit Wetterstatus für Netatmo und Netatmo Comfort sind aktuell gleich zwei Anwendungen, die erweiterte Funktionen für die Wetterstation von Netatmo vorstellen, mit neuen Versionen am Start.

Wetterstatus unterstützt Komplikationen

Beginnen wir mit der von Alexander Blach entwickelten App Wetterstatus für Netatmo. Hier bringt die neu verfügbare Version 1.4 eine dem Entwickler zufolge am häufigsten nachgefragten Erweiterung für die Apple Watch, nämlich der Möglichkeit, Messwerte von Netatmo als Komplikation auf den Zifferblättern der Apple-Uhr anzuzeigen.

Benutzer der App können jetzt festlegen, dass die von der Station gemessenen Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie die aktuelle Kohlendioxidkonzentration in ihre Apple-Watch-Zifferblätter einbinden. Bei der kostenlosen Version von „Wetterstatus für Netatmo“ werden hier nur die von der Basisstation gelieferten Werte unterstützt. Für die Anzeige der von anderen Modulen gemessenen Werte ist die Pro-Version der App erforderlich.

„Wetterstatus für Netatmo“ lässt sich kostenlos laden, die Pro-Variante wird entweder zum Jahrespreis von 5,99 Euro oder als Einmalkauf für 24,99 Euro angeboten. Die App ist auch für das iPhone optimiert und erlaubt zudem die Anzeige ihrer iPhone-Widgets unter macOS Sonoma.

Netatmo Comfort auch auf dem Mac

Ebenfalls in einer neuen Version lässt sich Netatmo Comfort im App Store laden. Hinter dieser ebenfalls in der Basisversion kostenlos erhältlichen App steht der Entwickler Philipp Riske, der mit seinem Projekt eine schnelle und übersichtliche Anzeige der Netatmo-Messwerte auf den Bildschirmen der unterschiedlichen Apple-Geräte ermöglichen will.

Neu ist hier die Möglichkeit, die App nicht nur auf dem iPhone und der Apple Watch, sondern auch auf dem Mac zu verwenden. Zudem haben Premium-Nutzer jetzt die Möglichkeit, das Farbschema der App und das hinterlegte Luftfeuchtigkeitsziel zu ändern.

Netatmo Comfort kann mit eingeschränktem Leistungsumfang kostenlos genutzt werden, für die Premium-Version fallen entweder 9,99 Euro pro Jahr oder 44,99 Euro als Einmalkauf an.

Netatmo Wetterstation momentan im Angebot

Die beiden oben erwähnten Apps fungieren als Ergänzung zu einer Wetterstation von Netatmo. Aktuell läuft hier bei Amazon eine Sonderaktion, in deren Rahmen es das Basis-Set mit Modulen für Innen und Außen für 110 Euro sowie auch alle Erweiterungsmodule deutlich günstiger gibt.