Im Web und als App: Wahl-O-Mat zur Europawahl 2024 startet

Am 9. Juni wählt Europa ein neues Europäisches Parlament. Bis zu den Wahlen ist es also noch einen guten Monat hin. Konkret bleiben euch noch exakt 32 Tage, um den heute gestarteten Wahl-O-Mat zur Europawahl 2024 zu besuchen.

Das Online-Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) steht, wie in den vergangenen Jahren auch, sowohl als mobile Applikation für iPhone und iPad als auch im Web unter wahl-o-mat.de zur Verfügung und gleicht eure politischen Positionen mit denen der zur Wahl stehenden Parteien ab.

38 Thesen wollen bewertet werden

Der Wahl-O-Mat stellt insgesamt 38 Thesen vor, zu denen die verschiedenen politischen Parteien Stellung bezogen haben. Die Angaben der Parteien zu diesen Thesen werden mit euren Antworten abgeglichen und ermöglichen es euch so, die eigene Meinung mit den Standpunkten der deutschen Parteien und den Positionen der Parteien aus anderen EU-Mitgliedstaaten zu vergleichen.

Um diese erweiterten Vergleiche zu ermöglichen, kooperiert der Wahl-O-Mat in diesem Jahr mit dem Netzwerk VoteMatch Europe. Nach Angaben der bpb waren in diesem Jahr etwa 30 Experten aus den Bereichen Politikwissenschaft und politischer Bildung sowie junge Wähler am Aufbau des Wahl-O-Maten beteiligt. Nicht vergessen: Zum ersten Mal bei einer Europawahl dürfen in diesem Jahr alle Menschen ab 16 wählen.

Gute Diskussionsgrundlage

Thomas Krüger, Präsident der bpb, betont das lang anhaltende Interesse am Wahl-O-Mat, den es bereits seit 2002 gibt. Inzwischen sei das Online-Tool eine etablierte Informationsquelle im Vorfeld von Wahlen, die insbesondere darauf abzielt, junge Wähler zu erreichen und diese zur Wahlteilnahme zu motivieren.

Seit Einführung des Wahl-O-Mat vor nunmehr 22 Jahren wurde dieser inzwischen über 115 Millionen Mal genutzt, darunter allein 21 Millionen Mal zur Bundestagswahl 2021 und knapp 10 Millionen Mal zur letzten Europawahl 2019. Wir empfehlen das Tool regelmäßig und gerne, als Wegweiser und als gute Diskussionsgrundlage beim Bier im erweiterten Freundeskreis.

Über den Ablauf der Europawahl, den Aufbau des Stimmzettels und weitere Hintergründe informiert das folgende PDF: