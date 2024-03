NDR NDS: Neugestaltete Nachrichten-App verfügbar

Nach fast drei Jahren ohne nennenswerte, funktionale Neuerungen hat der Norddeutsche Rundfunk (NDR) eine runderneuerte Version seiner iPhone-Applikation NDR Niedersachsen vorgelegt.

Mit einem großen Sprung hüpft NDR NDS von Version 1.9.4 direkt auf Version 2.4 und will nicht nur einen frischen Anstrich sondern auch eine spürbar benutzerfreundlichere Nachrichten-Applikation ausliefern.

Hauptregion konfigurierbar

Die Niedersachsen-App des NDR wurde vollständig überarbeitet und versammelt regionale Nachrichten, Programminhalte und Podcasts des Senders unter einer Oberfläche. Besonderen Wert legt die neue Version dabei auf eine klare und übersichtliche Präsentation von Nachrichten, die jetzt durch eine einfache Navigation am unteren Bildschirmrand leichter zugänglich sind.

Die kostenfreie Applikation NDR NDS bietet neben der übersichtlichen Darstellung aktueller Nachrichten aus Niedersachsen, die hier nach den individuellen Regionen sortiert werden, einen speziell hervorgehobenen Bereich für die wichtigsten Meldungen des Tages. Nutzer können zudem ihre bevorzugte Region auswählen und erhalten die lokalen Schlagzeilen dann zuerst. Zusätzlich sind Wetter- und Verkehrsinformationen direkt auf der Startseite verfügbar.

Der NDR hat darüber hinaus die Darstellung von Bildergalerien verbessert, bietet die individuelle Konfiguration der Schriftgröße an, lässt das Teilen von Artikeln zu und will in Kooperation mit NDR 1 Niedersachsen die Möglichkeit anbieten, über die App an laufenden Programmaktionen und Sendungen teilzunehmen.

Mit Livestream, Podcasts und Interaktion

Im Bereich „Audio & Video“ werden Livestreams, die Podcasts des Funkhauses und ausgewählte Sendungen des Tagesprogramms zum Nachhören angeboten.

NDR NDS ist nur vierzig Megabyte groß, kann bereits ab iOS dreizehn installiert werden und wurde durch euren Rundfunkbeitrag bereits vollständig bezahlt – ihr könnt also ohne weitere Zusatzkosten zugreifen.