Kassenbuch-App unterstützt beim Verwalten kleiner Vereine

Der Entwickler Michael Höreth hat mit Kassenwart eine neue iOS-App am Start, die den Kassenwarten von kleinen Vereinen die Arbeit erleichtern soll. Die Anwendung kombiniert Funktionen rund um die Verwaltung von Mitgliedern mit einem Kassenbuch. Der Download der App ist kostenlos und auch die meisten Funktionen der Anwendung sind ohne Gebühren und Einschränkungen nutzbar.

Kassenwart ist eines jener Projekte, die uns schon seit den ersten Tagen des App Store besonders gut gefallen. Auch hier hat der Entwickler seine Motivation daraus bezogen, dass es für die von ihm zu erledigende Aufgabe keine vernünftigen oder nur viel zu teure Lösungen gab. Höreth ist Kassenwart eines kleinen Fördervereins und hat die App entwickelt, um den mit diesem Amt verbundenen Zeitaufwand und Papierkram zu minimieren.

Funktionen der Mitgliederverwaltung

Die integrierte Mitgliederverwaltung umfasst eine Dokumentablage, die für jedes Mitglied individuell genutzt werden kann. Es besteht die Möglichkeit, E-Mail-Rundschreiben zu verfassen, die sich mit eigenen Vorlagen anpassen lassen.

Bei der Verwaltung gibt es keine Begrenzung der Mitgliederzahl. Eine integrierte IBAN-Validierung unterstützt dabei, Zahlungsdaten korrekt zu erfassen. Auch Familienmitgliedschaften lassen sich abbilden, indem mehrere Mitglieder miteinander verknüpft werden.

Ergänzend besteht eine Schnittstelle für den Im- und Export von Daten zu der externen Vereinsverwaltung „SPG Verein“.

Kassenbuch mit Belegsammlung

Die Buchführung unterstützt beliebig viele Kassen und vergibt automatisch fortlaufende Belegnummern. Belege lassen sich digital erfassen – wahlweise über die Kamera, das Fotoalbum, hochgeladene Dateien oder Inhalte aus der Zwischenablage. Zum Jahreswechsel erfolgt ein automatischer Übertrag. Für die Bargeldzählung steht ein integriertes Kassensturz-Tool bereit.

Optional können die Mehrwertsteuer sowie die vier Sphären der Gemeinnützigkeit berücksichtigt werden. Ein Kassenbericht lässt sich jederzeit erstellen. Darüber hinaus bietet die App eine automatische Vorschau fälliger Beträge und unterstützt bei der Erzeugung einer SEPA-XML-Datei für den Sammeleinzug.

SEPA und Kassenbuch per In-App-Kauf

Hier sind wir dann auch bei den optionalen gebührenpflichtigen Funktionen angelangt. Zum Preis von 9,99 Euro im Jahr steht neben der genannten Exportfunktion für den SEPA-Einzug auch die Möglichkeit, einen Kassenbericht zu erstellen und die Mitglieder über ein DSGVO-konformes Antragsformular zu erfassen, zur Verfügung.

Der Entwickler betont, dass sämtliche Daten lokal auf den Geräten des Nutzers gespeichert werden. Die App unterstützt die Synchronisierung über iCloud.