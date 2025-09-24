Verglichen mit Standard halb so teuer und doppelte Daten
MagentaMobil Young: Nächste Preissenkung steht für 7. Oktober an
Die Deutsche Telekom strukturiert ihr Mobilfunkangebot für jüngere Kunden neu. Ab dem 7. Oktober werden die MagentaMobil-Young-Tarife erneut günstiger. Ab der Tarifstufe M beinhalten die Tarife für junge Leute zudem doppelt so viel Datenvolumen wie bei den Standardvarianten von MeinMagenta der Fall. Die Young-Tarife richten sich an Personen, die jünger als 28 Jahre sind.
Im Einstiegspaket MagentaMobil S Young sind 30 Gigabyte Datenvolumen enthalten. Der monatliche Preis liegt hier in Zukunft bei 19,95 Euro. Der nächsthöhere Tarif, MagentaMobil M Young, umfasst 100 Gigabyte Datenvolumen und kostet künftig 24,95 Euro pro Monat. In der Tarifvariante MagentaMobil L Young sind 200 Gigabyte enthalten und der Monatspreis liegt hier künftig bei 29,95 Euro. Den Abschluss nach oben bildet der Tarif MagentaMobil Unlimited Young, der zum Preis von 42,95 Euro pro Monat unbegrenztes Datenvolumen beinhaltet.
Die noch aktuellen Konditionen von MagentaMobil Young / Titelbild: Telekkom
Unterm Strich bedeuten die Änderungen, dass die Young-Tarife künftig nicht nur doppelt so viel Datenvolumen wie die Standardtarife von MagentaMobil bieten, sondern zugleich auch zur Hälfte der jeweiligen Monatspreise erhältlich sind.
In der Tarifstufe MagentaMobil L Young ist zudem eine kostenlose MultiSIM-Karte enthalten, um das Datenvolumen auf einem weiteren Endgerät zu nutzen. Dies kann eine Smartwatch wie die Apple Watch oder auch ein Tablet sein. In der Variante MagentaMobil Unlimited Young sind wohl zwei MultiSIM-Karten enthalten. Hier hat sich in die Pressemitteilung der Telekom so wie wir das sehen, ein Tippfehler eingeschlichen – dort ist bei den zwei MultiSIMs fälschlicherweise vom Tarif MagentaMobil XL die Rede. Aufklärung sollte das ab 7. Oktober verfügbare offizielle Angebot bringen. Alle Young-Tarife können mit einer Laufzeit von 24 Monaten oder als monatlich kündbare Flex-Variante abgeschlossen werden.
Also 10 GB weniger und immer noch der selbe Preis
Alter wie teuer?! Bei fraenk, Aldi Talk und Co. kommt man ja vorher günstiger weg.
Ich frage mich warum nur für Leute unter 28, weil weniger Geld zur Verfügung? Ich kenne viele Leute da haben die Jüngeren mehr als ein Rentner also warum nicht mal was für Rentner oder wenigstens für alle gleich.
Sehe ich auch so! Also für Rentner!
Weil das die zukünftige Kundschaft ist und die Rentner aussterben .
Dir ist schon bekannt dass die Lebenserwartung stetig ansteigt? Ein Rentner kann durchaus noch 20-25 Jahre Kunde sein.
Stimmt und damit länger als ein u28 Jähriger?
Weil Rentner in dieser Gesellschaft und Politik nichts mehr wert sind. Traurig aber wahr und alle öffnen die Augen nicht
Die strukturieren doch jedes Jahr ihre Tarife um die anderen kommen auch noch dran wartet mal ein paar Monate. Und was soll ich sagen ich hab 27 gb jeden Monat bei der ekelkom für schmale 7,99 im Monat und monatlich kündbar
@Holger: Da stimme ich Dir vollkommen zu.
Immer noch viel zu teuer
Bei den Preisen bleibe ich bei O2, über WinSim.
20€ mit 60GB
Wer will schon O2!?
Günstig ist das ja nicht, mein Neffe zahlt < 10 Euro für 50GB samt 5G usw…
Altersdiskrimierung ?
Genau! Ein Grund seine Produkte bei der Telekom unter die Lupe zu nehmen.
Sollte die EU mal was machen. LOL
Finde ich auch.
Also Rabatte für Studenten sind ja vollkommen ok, aber die hier aufgerufenen Preise und Leistungen sollten bereits in den normalen Tarifen üblich sein. Die normalen Preise sind einfach ein schlechter Witz, gerade in europäischen Vergleich. Leider darf man einseitig beschnitten die Globalisierung ja nicht nutzen und einen Vertrag mit der Telekom Österreich abschließen um in als Deutscher zu nutzen. Wäre schonmal nur noch ⅓ des hierzulande aufgerufenen Preises…
Bekommt man da auch wie beim normalen Mobil M bei Buchung einer Partnerkarte unbegrenzt Datenvolumen? Weiß das einer?
Bei den Young Tarifen lassen sich keine Pluskarten buchen. Das was du vorhast funktioniert nicht.