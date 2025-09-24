MagentaMobil Young: Nächste Preissenkung steht für 7. Oktober an

Die Deutsche Telekom strukturiert ihr Mobilfunkangebot für jüngere Kunden neu. Ab dem 7. Oktober werden die MagentaMobil-Young-Tarife erneut günstiger. Ab der Tarifstufe M beinhalten die Tarife für junge Leute zudem doppelt so viel Datenvolumen wie bei den Standardvarianten von MeinMagenta der Fall. Die Young-Tarife richten sich an Personen, die jünger als 28 Jahre sind.

Im Einstiegspaket MagentaMobil S Young sind 30 Gigabyte Datenvolumen enthalten. Der monatliche Preis liegt hier in Zukunft bei 19,95 Euro. Der nächsthöhere Tarif, MagentaMobil M Young, umfasst 100 Gigabyte Datenvolumen und kostet künftig 24,95 Euro pro Monat. In der Tarifvariante MagentaMobil L Young sind 200 Gigabyte enthalten und der Monatspreis liegt hier künftig bei 29,95 Euro. Den Abschluss nach oben bildet der Tarif MagentaMobil Unlimited Young, der zum Preis von 42,95 Euro pro Monat unbegrenztes Datenvolumen beinhaltet.

Die noch aktuellen Konditionen von MagentaMobil Young / Titelbild: Telekkom

Verglichen mit Standard halb so teuer und doppelte Daten

Unterm Strich bedeuten die Änderungen, dass die Young-Tarife künftig nicht nur doppelt so viel Datenvolumen wie die Standardtarife von MagentaMobil bieten, sondern zugleich auch zur Hälfte der jeweiligen Monatspreise erhältlich sind.

In der Tarifstufe MagentaMobil L Young ist zudem eine kostenlose MultiSIM-Karte enthalten, um das Datenvolumen auf einem weiteren Endgerät zu nutzen. Dies kann eine Smartwatch wie die Apple Watch oder auch ein Tablet sein. In der Variante MagentaMobil Unlimited Young sind wohl zwei MultiSIM-Karten enthalten. Hier hat sich in die Pressemitteilung der Telekom so wie wir das sehen, ein Tippfehler eingeschlichen – dort ist bei den zwei MultiSIMs fälschlicherweise vom Tarif MagentaMobil XL die Rede. Aufklärung sollte das ab 7. Oktober verfügbare offizielle Angebot bringen. Alle Young-Tarife können mit einer Laufzeit von 24 Monaten oder als monatlich kündbare Flex-Variante abgeschlossen werden.