WeatherPro: Von der Top-App zum Trauerspiel

Die Wetter-App WeatherPro war lange Zeit unsere Empfehlung in ihrem Bereich. Mit dem letzten Update hat sich die Anwendung nun allerdings endgültig ins Abseits manövriert. Auf die wiederkehrenden Versprechungen seitens der Entwickler sind leider keine Taten gefolgt, stattdessen wurde die App mit den letzten Aktualisierungen nahezu unbrauchbar gemacht.

Mehr Abstürze und Netatmo entfernt

Die Probleme mit WeatherPro halten schon über längere Zeit hinweg an, so war beispielsweise die automatische Standortaktualisierung teils komplett nicht mehr zu gebrauchen. Die in dieser Woche veröffentlichte Version 4.9.5 der App sollte diesen Fehler beheben und zudem auch noch Abhilfe bei vorübergehenden Abstürzen schaffen. Ganz nebenbei erwähnen die Entwickler in ihrem mit den Worten „Wir freuen uns, ein Update für die WeatherPro iOS-App zu liefern“ eingeleiteten Update-Text aber auch noch, dass die Unterstützung für die Netatmo-Wetterstation entfernt wird.

Wo fangen wir an? Zunächst einmal hat sich das Update bei einem vielen Nutzern kaum wirksam gegen die Standortprobleme gezeigt, darüber hinaus treten die Abstürze der App jetzt deutlich häufiger, wenn nicht gar schon regelmäßig auf.

Links die alten Einstellungen, rechts der nicht löschbare „Netatmo-Platzhalter“

Richtig ärgerlich ist für Besitzer einer Wetterstation von Netatmo allerdings die Tatsache, dass diese Integration jetzt ohne jede Begründung gestrichen wird. Ursprünglich war dies ein von den Machern der kostenpflichtigen App beworbenes Feature.

Damit verbunden ist diese Änderung im Code der App im Vorfeld offenbar nicht mal ordentlich getestet worden. So wurde zwar die Schnittstelle inklusive des entsprechenden Abschnitts in den Einstellungen der App entfernt, bereits vorhandene Einbindungen allerdings nicht berücksichtigt. In der Folge sehen Nutzer, die zuvor ihre Netatmo-Station in WeatherPro integriert hatten, an deren Stelle nun leere Seiten, die sich nicht entfernen lassen.

Seit Besitzerwechsel geht’s bergab

WeatherPro wurde einst von der deutschen MeteoGroup entwickelt und gepflegt. Mit der Übernahme der MeteoGroup durch den US-Konzern DTN wurde die Weiterentwicklung der App jedoch gefühlt vollständig eingestellt. Ein großes Update auf Version 5.0 wurde schon vor mehr als drei Jahren damals noch von der MeteoGroup angekündigt, zwischenzeitlich schwankten die Aussagen der DTN-Verantwortlichen dann zwischen „wird nicht mehr weiterentwickelt“ und „man engagiere sich für die kontinuierliche Weiterentwicklung von WeatherPro“.

Zumindest Netatmo-Besitzer, die zusätzlich zum Kaufpreis der App noch ein kostenpflichtiges Premium-Abo der App abgeschlossen haben, sollten wohl die Möglichkeit in Betracht ziehen, bei Apple eine Rückerstattung für diese Zahlung zu beantragen.