Navi: SharePlay-App ergänzt FaceTime um Untertitel und Übersetzungen

Neben deutschen Untertiteln ist die Anwendung auch in der Lage Echtzeit-Untertitel in Chinesisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Kroatisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Spanisch und Russisch zu verfassen.

Über die Idee hinter der Navi-Applikation haben wir erstmals Mitte August berichtet . Damals demonstrierte der verantwortliche Entwickler Jordi Bruin was jetzt aus dem App Store geladen werden kann: Eine SharePlay-Erweiterung für FaceTime, die Apples Videotelefonate um Live-Übersetzungen und Untertitel in Echtzeit ergänzt.

