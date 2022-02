Navi-App TomTom erscheint in Version 3.0

TomTom, einer der hierzulande bekanntesten Anbieter von Navigations-Lösungen, hat seine offizielle iPhone-Applikation TomTom GO Navigation & Karten jetzt in Version 3.0 in den App Store eingestellt – die App geizt jedoch mit sichtbaren Neuerungen und großen Funktionsankündigungen.

In der App Store-Beschreibung führt der Offline-Navigator lediglich das Vorhandensein eines neuen Standard-Kartenstils an sowie die Integration der üblichen Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Und auch an der Preisgestaltung scheint TomTom noch mal gewerkelt zu haben.

Großer Preis-Schock im Dezember

Vielleicht erinnert ihr euch an den vergangenen Dezember. Damals führte TomTom über Nacht eine neue Preisstaffel ein, die in Teilen 300 Prozent über den bis dahin geforderten Tarifen lag.

Das Monatsabo sollte plötzlich 7,99 Euro statt 1,99 Euro kosten, für das Jahresabo verlangte TomTom auf einmal 39,99 Euro statt den 12,99 Euro, zu denen der Jahreszugriff noch einen Tag zuvor gebucht werden konnte.

Die aktuelle Preisübersicht von Version 3.0

Aus der Community der Bestandskunden folgte ein Aufschrei, aus Kreisen der Medienvertreter zahlreiche Nachfragen: Welche Strategie verfolgte TomTom hier?

Preiserhöhung teilweise revidiert

Die Antwort folgte damals auf den Fuß. Nur wenige Tage nach den enormen Preiserhöhungen wurden diese zu Teilen wieder zurückgezogen und durch günstigere Preise ersetzt, die allerdings noch immer über den vorherigen Tarifen lagen. Das Monatsabo sollte nur noch 3,99 Euro kosten, das Jahresabo nur noch 19,99 Euro.

Die jetzt verfügbare Version 3.0 dreht erneut an der Preisschraube. Sowohl das Familien-Jahresabo als auch der sechsmonatige Zugriff haben sich gegenüber den zuletzt kommunizierten Preisen wieder verteuert.

Für den Familien-Tarif werden jetzt 29,99 Euro fällig, die sechs Monate sollen 13,99 Euro kosten.