Navi-App „HERE WeGo!“ bietet Sprachanweisungen mit Surround-Sound

Die neue Funktion versteckt sich in den Einstellungen der „HERE WeGo!“-App und dort im Bereich „Optionen für Stimmen“. Die Funktion „3D-Raumklang aktivieren“ ist dort standardmäßig eingeschaltet und sorgt dafür, dass die jeweils nächste Fahranweisung während der Sprachausgabe auch räumlich simuliert wird. Muss man als nächstes rechts abbiegen, so wandert die Audioausgabe während der Sprachanweisung vom Zentrum auf die rechte Seite.

Die Navigations-App HERE WeGo! wurde in der neu verfügbaren Version 4.1.400 um ein interessantes Audio-Experiment erweitert: Die Routenführung wird nun auch durch Surround-Effekte unterstützt.

