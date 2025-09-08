Bericht: Siris KI-Suche könnte schon im März starten

Dass Apple eine grundlegende Neuausrichtung seiner Sprachassistenz Siri vorbereitet, steht schon seit längerer Zeit fest. Ziel ist es, den in die Jahre gekommenen Systemdienst an moderne KI-Angebote wie Perplexity oder ChatGPT von OpenAI anzugleichen.

Bereits im Juni 2024 hatte Apple eine entsprechende Überarbeitung angekündigt. Nutzer sollen ihre Geräte künftig vollständig per Sprache steuern können. Siri soll dazu nicht nur auf persönliche Daten, sondern auch auf aktuelle Inhalte auf dem Bildschirm zugreifen. Die Einführung verzögerte sich, da die technische Basis überarbeitet werden musste.

Eigene „Antwortmaschine“ in Entwicklung

Im Zuge der Siri-Generalüberholung entsteht nun auch ein neues Suchsystem mit dem internen Namen „World Knowledge Answers“, wie der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg berichtet. Bloomberg zufolge könnte die „Antwortmaschine“ bereits im März verfügbar sein.

Damit würde Apple erstmals ein eigenes Produkt im Wettbewerb zu KI-basierten Suchmaschinen positionieren. Eine Integration in Safari oder die Spotlight-Suche gilt als möglich. Vor diesem Hintergrund ist auch interessant, dass Apple in der Vergangenheit Interesse an einer Übernahme von Diensten wie Perplexity gezeigt haben soll.

Siri und ChatGPT als Suchmaschine: Aktuell könnten die Unterschiede nicht größer sein.

Kooperationen mit anderen Anbietern

Für den Ausbau der Funktionen prüft Apple Partnerschaften mit externen Entwicklern. Gespräche fanden mit OpenAI und Anthropic statt. Welche Partner letztlich zum Einsatz kommen, ist noch offen. Derzeit deutet vieles darauf hin, dass Apple auf eine Kombination aus eigener Technik und externer Unterstützung setzt.

Parallel bestehen bereits Absprachen mit Anthropic, deren Modelle in anderen Bereichen genutzt werden. Eine endgültige Entscheidung über die Architektur soll noch vor dem geplanten Start im Frühjahr fallen.

Einen frühen Ausblick sollten wir von Apple jedoch nicht mehr erwarten. Hatte der Konzern seine letzten Ankündigungen zu Siri doch öffentlich zurücknehmen müssen.