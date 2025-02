Nanoleaf senkt Preise und bringt seine Lichtmaske an den Start

Nanoleaf bietet seine LED-Lichttherapie-Gesichtsmaske jetzt auch in Deutschland zur Vorbestellung an. Wer noch diesen Monat bestellt, erhält im Rahmen der Produkteinführung 10 Prozent Rabatt. Ab März steigt der Preis dann von 135 Euro auf 149,99 Euro.

Die von Nanoleaf veröffentlichten Bilder der Maske wecken teilweise Erinnerungen an Fasching und Science-Fiction-Filme. Allerdings geht es hier in der Tat um die „inneren Werte“, denn die Innenseite der Maske ist mit insgesamt 432 Leuchtdioden bestückt, die jeweils in Vierergruppen auf die 108 in der Maske angeordneten Lampen verteilt sind.

Nanoleaf wirbt damit, dass die Maske eine Zulassung durch die in den USA für die Sicherheit und Wirksamkeit von Medizinprodukten zuständige Behörde FDA erhalten hat. Für das Produkt werden demnach ausschließlich medizinische Qualitätsmaterialien verwendet und die verbauten LEDs ermöglichen die Behandlung in den sieben verschiedenen Modi Rot, Grün, Blau, Cyan, Gelb, Lila und Weiß. Dabei stehen jeweils fünf verschiedene Intensitätsstufen zur Verfügung.

Die LED-Lichttherapie nutzt verschiedene Lichtwellenlängen, um natürliche Heilungsprozesse der Haut anzuregen. Auf diese Weise soll sich eine Vielzahl von Hautproblemen behandeln lassen, darunter sogenannte feine Linien, Akne, ungleichmäßige Hauttöne und Ähnliches.

Die empfohlene Anwendungsdauer wird mit fünf bis zehn Minuten angegeben. Die Maske ist mit einem Akku ausgestattet und kann mit einer Ladung bis zu 80 Minuten verwendet werden. Anders als die sonstigen Produkte des Herstellers ist die Maske jedoch nicht mit einer App verbunden, die Bedienung erfolgt ausschließlich über einen integrierten Controller.

Nanoleaf senkt Preise für zahlreiche Produkte

Nanoleaf hat zudem eine Neuigkeit zu seinen Produkten mit App-Anbindung zu vermelden. Der Hersteller reduziert die Preise für zahlreiche seiner Produkte dauerhaft um bis zu 20 Prozent.

Der Hintergrund der Preissenkung sei, dass durch Verbesserungen im Herstellungsprozess die anfallenden Kosten gesenkt werden konnten, ohne die Qualität der Produkte zu beeinträchtigen. Dieser Vorteil werde nun an die Kunden weitergegeben. Die größten Preissenkungen betreffen das Blocks Combo XL Starter Kit und die Blocks Kleine Quadrate Ergänzungen mit satten 20 Prozent. Unten binden wir die vom Hersteller betreffen Übersicht mit allen Preisreduzierungen als Grafik ein.