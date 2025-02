ChargeKey von Nomad: Kurzes Ladekabel für den Schlüsselbund

„ChargeKey“, da war doch was? Richtig: Mittlerweile ist es schon fast zwölf Jahre her, seit der Hersteller Nomad unter dieser Bezeichnung einen Schlüsselanhänger angeboten hat, mit dem sich ein Lightning-iPhone mit einem USB-A-Anschluss verbinden ließ, ohne dass man hierfür das passende Kabel dabei haben musste.

Das war der Original-ChargeKey

Jetzt hat Nomad dieses Konzept wiederbelebt und bietet mit dem ChargeKey 2 einen Schlüsselanhänger an, dessen Verwendung auf die neuen iPhone-Modelle mit USB-C-Anschluss abzielt, der sich natürlich aber auch mit beliebigen anderen USB-C-Geräten verwenden lässt.

USB-C statt Lightning

Beim ChargeKey 2 hängen zwei kurze USB-C-Kabelenden aus einer Öse für den Schlüsselanhänger heraus, die sich sowohl zum Laden von USB-C-Geräten als auch zur Datenübertragung verwenden lassen. Nomad setzt dabei auf hochwertige Kabel und Stecker und hat zudem im Inneren des kleinen Schlüsselanhängers die nötige Elektronik verbaut, um schnelle Datenübertragungen mit bis zu 10 Gbit/s und eine maximale Ladeleistung von 240 Watt zu ermöglichen. Verzinkte Anschlusskappen und ein Nylonmantel sollen dafür sorgen, dass das Kabel entsprechend robust ist und beim Transport in der Hosentasche oder dergleichen keinen Schaden nimmt.

Angesichts all dieser vom Hersteller beworbenen Leistungs- und Qualitätsmerkmale erscheint der Verkaufspreis in Höhe von 25 Euro beinahe günstig. Leistungsfähige USB-C-Kabel kosten auch ohne Schlüsselanhänger gerne mal etwas mehr. Uns stellt sich in diesem Zusammenhang eher die Frage, wann und wo wir für ein solches Zubehör noch Verwendung hätten.

Kurzes Kabel mit Schlüsselanhänger als Alternative

Vergleichbar mit dem ChargeKey von Nomad werden auf Amazon verschiedene USB-C-Schlüsselanhänger angeboten, bei denen das Kabel zwar nicht fest integriert ist, sich mit 13 Zentimetern Länge aber ebenso kompakt mitnehmen und bei Bedarf verwenden lässt.