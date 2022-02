Stuttgarter VVS-App unterstützt per NFC hinterlegte Zeittickets

Sofern man ein NFC-fähiges iPhone-Modell besitzt genügt es, das iPhone kurz an die PolygoCard zu halten, um diese automatisch einzulesen. Alternativ lässt sich die Zeitkarte auch manuell hinterlegen. Benutzer können dann per Schalter festlegen, ob die Karte bei der Berechnung von Fahrtkosten berücksichtigt und dementsprechend nur die eventuell anfallenden zusätzlichen Kosten angezeigt werden und bei einer Ticketbuchung berücksichtigt werden sollen. Die Zeitkarte selbst muss im Original aber weiterhin mitgeführt werden.

Besitzer von Zeittickets im Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) dürfen in Verbindung mit der VVS-App fortan mehr Komfort erwarten. Die sogenannte PolygoCard kann jetzt in der App hinterlegt werden, damit sie bei der Tarifberechnung automatisch berücksichtigt wird.

