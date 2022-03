Nachrichten-App: Tapbacks ließen sich besser umsetzen

Wenn es um Verbesserungsmöglichkeiten für die Nachrichten-App iMessage geht, muss Apple eigentlich nur besser auf seine Kundschaft hören. Zu möglichen Optimierungen der sogenannten Tapbacks finden sich beispielsweise in diesem Diskussions-Thread eine Reihe durchaus mehrheitsfähiger Vorschläge.

Angefangen bei der Tatsache, dass Apple die als Tapback verfügbaren Reaktionen beziehungsweise Grafiken selbst vorgibt und damit verbunden auf eigens erstellte Symbole zugreift, anstatt allgemein gültige und entsprechend bekannte Emoji-Grafiken zu verwenden. Dazu kommt, dass sich Apple bei der Wahl der eigenen Grafiken auch nicht immer auf ein glückliches Händchen berufen kann, so wäre ein „LOL“ anstelle von „HaHa“ ohne Frage eindeutiger zu verstehen, kann man Apples „HaHa“ doch auch als eher sarkastische Reaktion interpretieren.

Apple könnte sich hier einfach andere Nachrichten-Apps als Vorbild nehmen. So bietet beispielsweise Signal nicht nur gewöhnliche Emoji als Reaktion an, sondern damit verbunden seit diesem Jahr auch die Möglichkeit, die beim „Tapback“ vorgeschlagene Grafikauswahl nach eigenem Geschmack zu gestalten.

WhatsApp plant Nachrichtenreaktionen und Umfragen

Wenn es darum geht zu schauen, was andere Anwendungen in diesem Bereich besser machen, zeigt sich WhatsApp ja schon seit eh und je sehr offen. Als nächstes steht bei der Facebook-Tochter nun offenbar die Integration von Umfragen an. Das auf WhatsApp spezialisierte Blog WABetaInfo kann hier bereits mit einem ersten, wenngleich eher unspektakulären Screenshot dienen.

Nachrichten-Reaktionen fehlen bei WhatsApp bislang immer noch komplett. Doch auch hier tut sich im Hintergrund bereits einiges, so wurden zuletzt in einer WhatsApp-Vorabversion für Android neue Einstellungsoptionen diesbezüglich integriert und es scheint, dass WhatsApp auch in diesem Bereich in absehbarer Zeit mit Konkurrenten wie Apples Nachrichten oder Signal gleichziehen will.