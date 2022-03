MagSafe-Akku von Belkin: Günstig aber groß

Allem voran muss euch aber klar sein, dass der Belkin-Akku zwar nennenswert günstiger als das im Moment für knapp 90 Euro erhältliche Apple-Original ist, dafür aber auch ein ganzes Stück größer ausfällt. Wie es scheint, täuschen die Fotos auf der Angebotsseite zum Teil nämlich mit Abbildungen der kleineren, aber auch deutlich weniger leistungsfähigen Version des Akkus. Wie sich auch auf der offiziellen Produktseite von Belkin erkennen lässt, ist die aktuell angebotene 10k-Variante nämlich massiv größer. Belkin gibt die Maße des größeren Akkus mit 14,3 x 7,1 x 2,1 Zentimeter an. Apples MagSafe-Akku fällt dagegen mit lediglich 9,5 x 6,4 x 1,1 Zentimetern dann doch ein ganzes Stück kleiner aus und passt dementsprechend dann auch wesentlich besser in die Hosentasche.

