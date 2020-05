Nach PDF Expert: Auch Documents führt PDF-Lesemodus ein

Die kostenfreie und nach wie vor empfehlenswerte Dateiverwaltung Documents hat mit ihrem letzten Update ein neues Feature integriert, das sein Debüt in PDF Expert-App aus dem gleichen Haus feierte.

Nach PDF Expert besitzt nun auch Documents einen gesonderten PDF-Lesemodus, der die Inhalte digitaler Dokumente an den iPhone-Bildschirm anpasst und so dafür sorgt, dass sich auch A4-Dokumente mit mehreren spalten ohne ständiges Zoomen auf dem kleinen Display lesen lassen.

Anwender mit schlechtem Sehvermögen können zudem die Schriftgröße editieren, um ein komfortables Lesen zu ermöglichen. Für den Einsatz zu später Stunde verfügt der lesemodus über ein sehr dunkles und ein in Sepia-Farben gehaltenes Design.

Während der PDF-Lesemodus in PDF Expert 7 nur Pro-Nutzern mit laufendem Abo bereitsteht, bietet Documents das Feature allen Anwendern gratis an.

