Nach Milliardenverlusten: LG beerdigt Smartphone-Sparte

In den Übersichtsgrafiken zum weltweiten Smartphone-Absatz bekamen die von LG angebotenen Android-Geräte schon länger keine eigene Diagram-Farbe mehr zugewiesen. Neben der immer stärkeren Konkurrenz aus China, die mit Geräten von Xiaomi, Oppo, Huawei, vivo und realme das Feld nach und nach unter sich aufteilte, wurde der Geräte-Absatz von LG zuletzt nur noch in der Kategorie „Andere“ verzeichnet. Jetzt hat der Konzern die Reißleine gezogen.

599 Euro: Das LG VELVET 5G

Über Jahre Verluste eingefahren

Wie der LG-Aufsichtsrat am Montag bestätigte, wird sich das Unternehmen komplett aus dem Verkauf von Smartphones zurückziehen, die in den vergangen Jahren vor allem für anhaltende Verluste verantwortlich zeichneten. 3,72 Milliarden Euro soll LG mit der Smartphone-Sparte allein in den vergangenen sechs Jahr verbrannt haben.

Damit schließen die Koreaner nun einen Geschäftszweig, der vor gut 20 Jahren ins Leben gerufen wurde. Mit der Produktion eigener Geräte hatte LG erst im Jahr 2000 aber immerhin sieben Jahre vor Apple gestartet. Allerdings verpasste man den Sprung vom Feature-Phone zum Smartphone und setzte erst in den 2010er-Jahren auf Geräte mit großen Touchscreen-Displays.

Der weltweite Smartphone-Absatz

Marktbeobachter machen vor allem die Tatsache, dass LG keine eigenen Smartphone-Chips produzierte für das Verlustgeschäft verantwortlich. Damit hätte LG im direkten Schlagabtausch mit der chinesischen Konkurrenz von Xiaomi, Oppo und Vivo gestanden, die sich bei Chip-Zulieferern wie Qualcomm um Einfluss und knappe Support-Ressourcen gegenüberstanden.

Nach dem Abverkauft gehen auch die Server vom Netz

Auch in Deutschland hat LG den Ausstieg aus der Smartphone-Sparte jetzt öffentlich gemacht und entschuldigt sich auf der eigenen Webseite bei enttäuschten Anwendern.

Man bedauere zutiefst, den Kunden die Nachricht von der Einstellung der Smartphone-Sparte überbringen zu müssen. Alle server- und kontobasierten Dienste sollen direkt nach dem Ende der Gewährleistungsfrist der zuletzt verkauften Geräte eingestellt werden.

Zukünftig will sich LG wieder mehr auf Kühlschränke, Fernseher und Haushaltsgeräte konzentrieren.