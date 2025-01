Nach Kritik: Apple überarbeitet KI-Zusammenfassungen

Apple wird ein Software-Update für die KI-Funktionen von Apple Intelligence bereitstellen, nachdem mehrere Beschwerden über fehlerhafte Nachrichten-Benachrichtigungen in Cupertino eingegangen sind.

Konkret geht es um die von iOS 18 angebotene Funktion Mitteilungen auf dem Sperrbildschirm zusammenzufassen. Diese hatte in mehreren Fällen für die Anzeige von ungenauen und teils fehlerhaften Informationen gesorgt. ifun.de berichtete:

Ein Vorfall betraf die Schlagzeile des britischen Rundfunkhauses BBC. Apple Intelligence hatte diese falsch interpretiert und gemeldet, dass der des Mordes beschuldigte Luigi Mangione sich selbst erschossen habe. Weitere Fehler meldeten den Sieg eines Dartspielers vor Turnierbeginn, informierten über die Verhaftung Netanyahus und spekulierten über die sexuelle Orientierung des Tennisprofis Rafael Nadal.

Die BBC kritisierte, dass diese Zusammenfassungen den Eindruck erweckten, aus ihrer eigenen App zu stammen, und forderte Apple zu rascher Nachbesserung auf. Auch die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen forderte Apple zum Handeln auf.

Apple hat nun eingeräumt, dass die KI-Funktion Schwächen aufweist und kündigte Verbesserungen an. Ein Update soll künftig klarer anzeigen, wenn Zusammenfassungen von Apple Intelligence erstellt wurden. Das Unternehmen erklärte, die Funktion befinde sich noch in einer Testphase und werde laufend optimiert.

Das Update soll in den kommenden Wochen erscheinen. Nutzer können die Zusammenfassungen in den Einstellungen deaktivieren.

„A software update in the coming weeks will further clarify when the text being displayed is summarization provided by Apple Intelligence. We encourage users to report a concern if they view an unexpected notification summary.“