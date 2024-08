Congstar jetzt mit Prepaid Jahrespaket: 100 GB für 100 Euro

Das Congstar Prepaid Jahrespaket ersetzt fortan das bislang von Congstar angebotene Prepaid Halbjahrespaket. In der Folge muss man bei der Buchung nun zwar 100 Euro statt bislang 50 Euro locker machen, erhält auf die Laufzeit gerechnet dann aber zum gleichen Preis ein deutliches Plus an Datenvolumen. Das neue Angebot lässt sich jetzt bei der Telekom-Tochter buchen.

Standardmäßig bekommt man mit dem Congstar Prepaid Jahrespaket 100 Gigabyte Datenvolumen, das sich über die komplette Laufzeit verteilt nutzen lässt. Dabei wäre es auch egal, wenn man das komplette Datenvolumen gleich im ersten Monat aufbraucht. Im Rahmen einer Werbeaktion zum Start des Angebots sind hier sogar 120 Gigabyte inklusive, sofern die Aktivierung bis zum 23. September 2024 erfolgt. Zudem beinhaltet das Paket eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze.

Die Möglichkeit zur Nutzung in den Ländern der Europäischen Union ist dank der EU-Roaming-Verordnung ja mittlerweile Standard. Mittlerweile ist zudem die 5G-Nutzung nichts Ungewöhnliches mehr. Mit dem Jahrespaket von Congstar kann man über 5G mit bis zu 25 Mbit/s im Netz der Telekom surfen.

Extra-Datenvolumen bei Verlängerung

Auch wenn das Prepaid-Paket ohne jede Vertragsbindung kommt, hofft Congstar natürlich darauf, dessen Nutzer als Kunden zu halten. Als Anreiz soll hier eine „GB+“-Option dienen, mit der sich das Datenvolumen für jedes weitere Jahr um 10 Gigabyte erhöht.

Der im Rahmen des Angebots genannte Einrichtungspreis in Höhe von 100 Euro wird mit einem Startguthaben in gleicher Höhe verrechnet, sodass man letztendlich tatsächlich nur die 100 Euro für zwölf Monate bezahlt.

Congstar weist darauf hin, dass die bisherigen Halbjahrespakete von nun an nicht mehr für Neukunden buchbar sind. Wer diese derzeit noch als Bestandskunde nutzt, kann wie gehabt weitermachen und ihr Paket über die Congstar-App oder die Hotline des Anbieters verwalten.