myatmo: Die „inoffizielle Netatmo-App“ wird übersichtlicher

Wer myatmo als inoffizielle App für die HomeKit-Wetterstation von Netatmo in der Vergangenheit wegen ihrer Unübersichtlichkeit außer Acht gelassen hat, kann jetzt einen neuen Versuch wagen. Mit Version 3.3 will der Entwickler vor allem die Lesbarkeit und Benutzerfreundlichkeit der Anwendung verbessern.

In Anbetracht der stetig größer werdenden iPhone-Bildschirme macht myatmo einen längst fälligen Schritt. So wurde dem Entwickler zufolge nicht nur das Layout entsprechend luftiger gestaltet, die Änderungen sollen auch für mehr Struktur sorgen. Verglichen mit der offiziellen Netatmo-App packt myatmo nämlich ein Vielfaches mehr an Infos auf den Startbildschirm.

Die Umbauten dienen gleichermaßen auch der Vorbereitung der App-Version 4.0, wenngleich es hier noch keine Infos zum geplanten Erscheinungstermin gibt. Jedenfalls darf mann in Verbindung mit diesem ausstehenden Update mit einer Reihe weiterer Verbesserungen rechnen.

Konsequenzen von Apples Dark-Sky-Übernahme

Der myatmo-Entwickler geht auch auf den Umstand ein, dass Apple den Wetterdienst „Dark Sky“ übernommen und eine Abschaltung der Schnittstellen für den Abruf von Vorhersagedaten für Ende 2021 angekündigt hat. Man habe aus diesem Grund die Vorhersageleiste standardmäßig deaktiviert. Die Option bleibe aber bis Ende 2021 verfügbar und könne über die Einstellungen der App angeschaltet werden. Die anschließende Nachfolge ist noch offen und hängt davon ab, ob sich eine preislich vergleichbare Alternative finde.

Die App wirbt mit dem umfangreichsten Leistungspaket als Ergänzung zu einer Netatmo-Wetterstation auf dem Markt. Neben einer ausführlich Anzeige der Messdaten bietet die App zahlreiche, teils interaktive Diagramme mit umfassenden Darstellungs- und Exportoptionen.

myatmo lässt sich kostenlos im App Store laden. Für den vollen Funktionsumfang ist allerdings ein Abo nötig. Zum Jahrespreis von 12 Euro ist dann der Zugriff auf Wärmebild- und Vergleichsdiagramme, Monatsansichten, Exportoptionen, Apple-Watch-Komplikationen und mehr inklusive.