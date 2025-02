My Finder von Verbatim: Bluetooth-Tracker für Apple-Nutzer

Mit dem My Finder hat der ansonsten vor allem für seine Speichermedien bekannte Anbieter Verbatim einen Bluetooth-Tracker im Sortiment, der mit Apples „Wo ist?“-App kompatibel ist und sich als günstige AirTag-Alternative anbietet.

Das Gerät kann an Gegenständen wie Schlüsseln, Taschen oder Gepäck befestigt werden, um deren Standort zu ermitteln.

Knopfzelle mit 12 Monaten Laufzeit

Das Gerät nutzt Apples „Wo ist?“-Netzwerk, um verloren gegangene oder verlegte Objekte zu orten. Nutzer können das Gerät innerhalb der App per Signalton auffinden, sofern es sich in unmittelbarer Nähe befindet. Alternativ lässt sich der letzte bekannte Standort des Trackers auf einer Karte anzeigen. In der App könnten zudem Kontaktdaten hinterlegt werden, damit Finder den Besitzer informieren können.

Wie die AirTags senden auch die Verbatim-Tracker kontinuierliche Bluetooth-Signale aus, die von iPhones in der Umgebung ausgewertet, mit dem Standort verknüpft und an Apple übermittelt werden.

Der in zwei Farben erhältliche My Finder ist laut Verbatim wasser- und staubgeschützt nach IP66-Standard. Die Stromversorgung erfolgt über eine auswechselbare CR2032-Knopfzelle, die eine Betriebsdauer von bis zu 12 Monaten ermöglichen.

Günstige AirTag-Alternative

Zur Kommunikation kommt Bluetooth 5.2 zum Einsatz. Der integrierte Signalgeber erreiche eine Lautstärke von etwa 60 Dezibel auf eine Entfernung von 25 Zentimetern. Zudem verfügt der Tracker über NFC-Technologie, mit der Finder eines verlorenen Trackers die hinterlegten Kontaktdaten abrufen könnten.

Der My Finder funktioniert ausschließlich mit Apple-Geräten, die das „Wo ist?“-Netzwerk unterstützen. Wie Apples AirTags informieren auch die My Finder, wenn Nutzer das Gerät versehentlich zurücklassen. Das kompakte Gerät misst 4 cm × 4 cm x 1 cm und wiegt etwa zehn Gramm. Im Zweierpack sin die My Finder derzeit für 15,83 Euro zu haben.

Zum Vergleich: Ein AirTag wird bei Amazon aktuell für 29,90 Euro angeboten, bei Apple gehen die AirTags einzeln für 39 Euro über den Tresen.