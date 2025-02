Apple Home: iOS 18.4 integriert Matter-fähige Saugroboter

Mit der am Freitag ausgegebenen, ersten Vorabversion von iOS 18.4 erweitert Apple die Home-App um die Integration von Saugrobotern, die mit dem Matter-Standard kompatibel sind. Nach Angaben des Fachblogs Smart Home Centre, dem die Neuerung zuerst aufgefallen ist, können Geräte wie der SwitchBot S10 damit erstmals direkt in Apples Smart-Home-Zentrale eingebunden werden.

Aktuell scheint der SwitchBot-Saugroboter das einzige Modell zu sein, das diese Funktion unterstützt. Weitere Hersteller haben jedoch schon angekündigt, auch für ihre Geräte entsprechende Software-Aktualisierungen nachzureichen. Bisher mussten Nutzer auf herstellereigene Apps zur Steuerung ihrer Saugroboter zurückgreifen. Die Home-App ermöglicht nun eine direkte Integration in Apple Home, sodass Befehle auch über Siri und andere iOS-Geräte ausgeführt werden können.

Steuerung per Sprachbefehl und Automationen

Sobald ein kompatibles Gerät eingerichtet ist, lässt es sich über die Home-App steuern. Dazu gehören grundlegende Funktionen wie das Starten und Stoppen von Reinigungsvorgängen sowie das Aktivieren oder Deaktivieren der Wischfunktion. Nutzer können zudem vordefinierte Reinigungsmodi wie „Schnell“ oder „Tiefenreinigung“ festlegen und den Roboter per Befehl zur Ladestation zurückschicken.

Durch die HomeKit-Integration lassen sich Saugroboter auch in Automationen und Szenen einbinden. So könnte beispielsweise der Reinigungsprozess automatisch starten, sobald alle Bewohner das Haus verlassen haben. Neben iPhones und iPads unterstützen auch HomePods und Apple TVs die Steuerung per Sprachbefehl.

Erweiterte Funktionen weiterhin in Hersteller-Apps

Trotz der neuen Integration führt für den Zugriff auf erweiterte Einstellungen weiterhin kein Weg an den offiziellen Anbieter-Apps vorbei. Nur hier lassen sich auf die detaillierte Raumkartierungen zugreifen, nur hier können individuelle Reinigungsabläufe festgelegt werden.