3 Monate unbegrenzt: „StreamOn“-Entschädigung der Telekom startet

Um ihre Kunden zu entschädigen, haben sich die Telekom und Vodafone unterschiedliche Konzepte ausgedacht. Vodafone gewährt jenen Kunden, die zuvor einen „Vodafone Pass“ gebucht hatten, an dessen Stelle kostenlos 10 GB zusätzliches Datenvolumen pro Monat, solange diese ihren Mobilfunktarif unverändert weiterführen. Bei der Telekom können Mobilfunkkunden, die zuvor für „StreamOn“ bezahlt hatten, über 90 Tage hinweg über unbegrenztes Datenvolumen verfügen. In beiden Fällen entfallen dabei die bisher für die jeweilige Zusatzoption bezahlten monatlichen Gebühren.

