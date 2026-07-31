Musikpuzzleklassiker: Lumines Remastered jetzt auf dem iPhone

Das Musikpuzzle Lumines Remastered ist ab sofort auch für Smartphones und Tablets erhältlich. Die neue Mobilversion steht für iPhone, iPad sowie Android-Geräte bereit und kann zunächst kostenlos ausprobiert werden. Enthalten sind die ersten 15 Abschnitte des Herausforderungsmodus und eine vollständige Runde des 60 Sekunden langen Zeitmodus. Die restlichen Inhalte werden mit einem einmaligen In-App-Kauf freigeschaltet.

Lumines verbindet ein Blockpuzzle mit elektronischer Musik und wechselnden grafischen Oberflächen. Die Spieler lassen zweifarbige Quadrate auf ein Spielfeld fallen. Werden daraus größere Flächen derselben Farbe gebildet, entfernt eine regelmäßig über das Spielfeld laufende Linie die entsprechenden Blöcke. Musik, Animationen und Spieltempo greifen dabei unmittelbar ineinander.

Touch-Steuerung und Bluetooth-Controller

Die Mobilversion wurde eigens an die Bedienung auf Touchscreens angepasst. Spieler können zwischen mehreren Anordnungen der eingeblendeten Steuerelemente wählen. Alternativ unterstützt das Spiel über Bluetooth verbundene Controller. Damit lässt sich Lumines ähnlich wie auf den bisherigen Konsolenfassungen bedienen. Verfügbar ist das Spiel sowohl auf Smartphones als auch auf Tablets. Partien sind allein oder lokal mit zwei Spielern möglich.

Insgesamt umfasst Lumines Remastered 40 Abschnitte, die jeweils eigene Musik, Farben und Animationen mitbringen. Das Spektrum reicht von ruhigeren elektronischen Titeln bis zu schnelleren House-, Trance- und Techno-Stücken. Im Skin-Edit-Modus lassen sich bereits freigeschaltete Abschnitte ähnlich wie Titel in einer Wiedergabeliste anordnen oder zufällig abspielen.

Neben dem fortlaufenden Herausforderungsmodus stehen Zeitangriff, Puzzleaufgaben, Missionen und Partien gegen den Computer zur Verfügung. Hinzu kommt ein lokaler Zweispielermodus. Eine Online-Mehrspielerfunktion gibt es nicht. Die Ergebnisse können jedoch über Bestenlisten verglichen werden.

Neuauflage des PSP-Spiels von 2004

Lumines erschien ursprünglich 2004 für die PlayStation Portable. Das Spiel entstand unter der Leitung des japanischen Entwicklers Tetsuya Mizuguchi, der zuvor unter anderem an Rez und Space Channel 5 beteiligt war. Die HD-Neuauflage Lumines Remastered folgte 2018 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Windows.

Die neue Mobilfassung wird von Sound Games veröffentlicht und entwickelt. Für iPhone und iPad setzt die rund 625 Megabyte große App mindestens iOS 12 voraus. Die Oberfläche ist ausschließlich in englischer Sprache verfügbar. Im deutschen App Store wird die Vollversion derzeit für 8,99 Euro angeboten.