Musikerkennung Shazam synchronisiert Verlauf mit dem Kontrollzentrum

Apple will endlich bewerkstelligen, dass die über die Shazam-Funktion im Kontrollzentrum erkannten Songs auch in der Shazam-App erscheinen. Bislang gibt es zwischen diesen beiden Varianten der Shazam-Nutzung keine Synchronisation, dementsprechend wird im Kontrollzentrum ein anderer Verlauf angezeigt, als in der Shazam-App selbst.

Genau genommen sollte das Ganze mit dem neu veröffentlichten Update der Shazam-App auf Version 15.14 bereits funktionieren. Unsere Tests diesbezüglich waren aber bislang noch negativ, auch Neustarts von App und iPhone konnten den Automatismus nicht ankurbeln. Nachdem Apple die Funktionserweiterung jedoch offiziell angekündigt hat, dürfte der Abgleich zwischen Kontrollzentrum und Shazam-App in Kürze für alle Nutzer möglich sein.

Songs, die mit der Musikerkennung im Kontrollzentrum identifiziert wurden, werden jetzt mit der Shazam-App synchronisiert.

Shazam im Kontrollzentrum benutzen

Apples Musikerkennung Shazam lässt sich seit iOS 15 auch direkt über das Kontrollzentrum von iOS verwenden. Allerdings ist die Shazam-Taste hier nicht standardmäßig verfügbar, sondern muss zuvor aktiviert werden. Dazu ruft ihr die iOS-Einstellungen und dort den Bereich „Kontrollzentrum“ auf. Über eine Listenansicht könnt ihr hier nun Shazam zum Kontrollzentrum hinzufügen.

Vielleicht wollt ihr diesen Ausflug in die Einstellungen auch gleich dazu nutzen, das Kontrollzentrum generell mehr an eure persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Neben der Auswahl der anzuzeigenden Apps könnt ihr auch die Reihenfolge von deren Erscheinen im Kontrollzentrum festlegen, indem ihr die Apps in der Liste nach oben oder unten verschiebt.

Wenn man die Shazam-Taste im Kontrollzentrum kurz antippt, wird die Musikerkennung aktiviert und der aktuelle Song anschließend über die Mitteilungszentrale angezeigt. Hält man den Finger auf die Shazam-Taste, so öffnet sich die – bislang noch nicht synchronisierte – Verlaufsansicht der Musikerkennung über das Kontrollzentrum.