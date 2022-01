Gefällt uns gut: Musik-App „Plum“ spielt lokale MP3s und Spotify

Ihr gehört zu den loyalen Spotify-Nutzern, die dem Musik-Streaming-Dienst aus Skandinavien auch trotz der zahlreichen Gratis-Aktionen von Apple Music treu geblieben sind, macht euch aber überhaupt nichts aus den Spotify-Podcasts, sondern nutzt den Dienst vor allem, um auf die dort gepflegte Mediathek aus favorisierten Songs und Alben zuzugreifen? Dann haben wir einen App-Empfehlung für euch.

3-Tage-Test, dann Einmalkauf

Schaut euch die kostenlos ladbare Applikation Plum an. Kostenlos ladbar heißt nicht kostenlos, das Geschäftsmodell des Plum-Entwicklers könnte aber nicht viel fairer ausfallen. Nach dem Download steht euch der Musik-Player drei Tage in vollem Umfang zur Verfügung, anschließend kostet die Vollversion bei Gefallen einmalig 4 Euro – was will man mehr.

Plum ist ein Musik-Player, der sowohl die mit dem iPhone am Mac abgeglichenen MP3s anzeigt, als auch auf euer Spotify-Konto zugreifen und die hier gesicherten Songs und Alben abrufen kann. In der App werden die Inhalte dann wie aus einem Guß dargestellt und lassen sich in einer übersichtlichen Listen-Ansicht nach Alben, Interpreten oder Favoriten anzeigen.

Gestengesteuert und gut konfigurierbar

Während der Nutzung von Plum könnt ihr nahezu beliebige Inhalte favorisieren und euch diese Anschließend in einem netten Mosaik anzeigen lassen. Die App wird durch zahlreiche Wischgesten gesteuert und bietet einen umfangreichen Konfigurationsbereich in dem ihr Farbgebung, die Detail-Anzeige von Song-Informationen und andere Einstellungen setzen könnt. Auf Wunsch lässt sich die Spotify-Verbindung jederzeit auch wieder deaktivieren und kann zudem in der Audio-Qualität angepasst werden.

Die App bietet Info-Sprechblasen für neue Nutzer an, wir empfehlen euch diese erstmal deaktiviert zu lassen, hier regnet es ansonsten ununterbrochen „Tipps“.

Plum besetzt eine Nische, sollte von Spotify-Nutzern, die über die jüngste Entwicklung der offiziellen Spotify-App häufig den Kopf schütteln, aber unbedingt ausprobiert werden.