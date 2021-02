Musik-App Doppler integriert Siri-Steuerung und CarPlay

Die iPhone-App Doppler zielt auf Anwender, die anstatt Streaming-Dienste zu nutzen weiterhin ihre eigene Musiksammlung pflegen. Im Zusammenhang mit der Verwaltung einer lokalen Musikbibliothek auf dem iPhone kann Doppler vor allem durch seine Kompatibilität mit verschiedenen Formaten punkten, so kann die App auch mit qualitativ hochwertigen Audiodateien im FLAC-Format umgehen.

Mit der Veröffentlichung der neuen Version 2.3 liefert der Entwickler der App drei Integrationen, die abhängig vom Anwendungsszenario einen deutlichen Mehrwert bieten können. Ganz besonders ist dabei wohl die neue CarPlay-Unterstützung hervorzuheben. Über die nun verfügbare CarPlay-App können Doppler-Nutzer ihre persönliche Musiksammlung auch im Auto komfortabel nutzen. Doppler erlaubt dabei auch den direkten Zugriff auf Kategorien wie beispielsweise die zuletzt hinzugefügten Alben.

Die neue Siri-Integration in Doppler bietet die Möglichkeit zur Sprachsteuerung der App über die Standardkommandos für die Wiedergabesteuerung hinaus, so kann die App nun auch mit Siri-Befehlen wie „Spiele meine Favoriten in Doppler“ oder „Spiele Songs von James Blake in Doppler“ bedient werden – auf dem iPhone und über CarPlay.

Darüber hinaus bringt die Doppler-Version 2.3 auch die Integration in Apples Spotlight-Suche. Songs und Wiedergabelisten aus Doppler werden in der Folge auch in den allgemeinen Suchergebnissen auf dem iPhone angezeigt.

Wenn man seine Musiksammlung auf dem iPhone verwalten will, bewirbt sich Doppler als leistungsfähige Alternative zu Apple Music. Songs können beispielsweise über die Dateien-App, Safari, Dropbox oder per WLAN-Transfer importiert und in der Doppler-Musikbibliothek auf dem iPhone abgelegt werden. Die App unterstützt die Verwaltung mithilfe von Wiedergabeliste und erlaubt auch das Editieren von Meta-Tags. Als Besonderheit passt sich das Erscheinungsbild von Doppler bei der Wiedergabe jeweils an das aktuell gespielte Album an.

Doppler ist aktuell zum Preis von 7,99 Euro auch als deutsche Version für das iPhone erhältlich. Eine Mac-Version der App befindet sich dem Entwickler zufolge bereits in Arbeit.