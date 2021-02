Apple stellt die Gesundheitsfunktionen der Apple Watch in den Fokus

Schlafüberwachung, EKG und Fitness. Mit drei neuen Werbespots rückt Apple die Kernfunktionen seiner aktuellen Marketing-Strategie für die Apple Watch in den Fokus.

Die drei jeweils nur eine halbe Minute langen Videos sollen Besitzern der Uhr und insbesondere Interessenten die Gesundheitsfunktion der Apple Watch näher bringen. Apple überschreibt die Videoreihe mit den Worten „The future of health is on your wrist“.

Das Video „Workout“ geht auf die Fitnessfunktionen der Apple Watch ein und rückt hier besonders die Möglichkeit zum Erfassen von Schwimmtrainings in den Fokus. Der Kurzfilm mit dem Titel „ECG“ beschreibt die Funktion der EKG-App auf der Apple Watch ab der Modellreihe „Series 4“. Zu guter Letzt schickt das Video „Sleep“ eine Apple-Watch-Trägerin ins Land der Träume, während es die Möglichkeit zur Erfassung der Schlafdaten zum Thema macht.