MagSafe-Akkus: Angebote starten mittlerweile bei 30 Euro

Die neue Xlayer Magnetic Powerbank geht in Deutschland gerade erst in den Vertrieb. Aktuell lässt sich der Zusatzakku über Expert zum Preis von 29,99 Euro erwerben.

Günstigere Alternativen bieten unter anderem Anker und Xlayer an, wenngleich man mit Blick besonders auf „mit MagSafe kompatible“ Angebote immer darauf hinweisen muss, dass die Magnetunterstützung beim Laden oft deutlich schwächer ausfällt, als man zu Hoffen wagt. Dies natürlich maßgeblich auch davon ab, ob ihr das iPhone in einer Hülle benutzt oder nicht. Generell sollte man MagSafe bei Verwendung mit einem Zusatzakku aber eher als Hilfe beim Ausrichten sehen und nicht erwarten, dass der Akku damit „bombenfest“ am iPhone „klebt“.

