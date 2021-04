Mozilla VPN: Jetzt auch in Deutschland verfügbar

Das VPN-Angebot der Firefox-Macher von Mozilla soll perspektivisch dafür sorgen, dass die Non-Profit-Organisation weniger Stark von den Gebühren abhängig ist, die Google für seinen Platz als Standard-Suchmaschine im Firefox-Browser hinblättert.

Good news for our friends in Germany and France: Mozilla VPN is now available in your countries!

It's an excellent way to blur your identity online, whether you're at home or using public wifi. Check it out:https://t.co/Ur22mm5fWE

— Mozilla (@mozilla) April 29, 2021