Mit Komfortbasis und Ozongenerator
HydroJet S2: Nachfolger für den Premium-Reinigungsroboter von Eufy
Eufy hat mit dem HydroJet S2 einen Nachfolger für seinen vor knapp zwei Jahren vorgestellten Saug- und Wischroboter S1 Pro angekündigt.
Wie der Vorgänger setzt der Eufy S2 bei seiner kombinierten Absaug- und Reinigungsstation auf ein ungewohntes, aber komfortables Turm-Design. Das Gerät behält zudem positive Features wie einen in den Frischwassertank integrierten Ozongenerator bei. Diese Funktion soll mit ihrer 99,9-prozentigen Keimreduzierung gleichermaßen für mehr Hygiene im Wassertank und beim Wischen der Bodenflächen sorgen.
Bei der Reinigungsleistung legt der neue Eufy-Sauger in wesentlichen Bereichen deutlich zu. So bringt es das neue Modell auf eine maximale Saugleistung von 30.000 Pa und arbeitet bei der Nassreinigung mit einer Wischwalze, die sich doppelt so schnell wie beim Vorgänger dreht und für die Kantenreinigung seitlich ausfahrbar ist. Ein Feature, das wir so auch von den neuesten Modellen anderer Hersteller wie dem Mova Z60 kennen.
Kann drei Raumduftvarianten versprühen
Als besonderes Feature – laut Hersteller eine Weltpremiere – wird die integrierte Raumduftverteilung des Eufy HydroJet S2 beworben. Das Gerät ist in der Lage, während der Reinigung auch Raumdüfte zu versprühen. Eufy bietet hier die Varianten Zitrus-Basilikum, Bambus-Salbei und Bergamotte-Litschi an, zwischen denen auch flexibel gewechselt werden kann.
Neben der App-Steuerung bietet der Eufy S2 wie schon sein Vorgänger die Möglichkeit, die Reinigung über ein oben auf der Basisstation platziertes und somit sehr gut erreichbares Touch-Display zu steuern. Diese Option macht das Gerät insbesondere auch für Haushalte mit älteren Menschen oder technisch weniger versierten Nutzern interessant.
Vorgänger kostet nur noch die Hälfte
Der neue Eufy HydroJet S2 soll im Frühjahr zum Preis von 1.499 Euro in den Handel kommen und lässt sich jetzt schon über die Webseite des Herstellers vorbestellen. Den Start des Nachfolgers vor Augen hat Eufy den Preis für das Vorgängermodell drastisch reduziert und bietet den ehemals gleich teuren Eufy S1 Pro für 699 Euro an.
Für €699 ist der S1 der aktuell Saug/Wischroboter am Markt, was das Preis/Leistungsverhältnis angeht. Soviel besser kann der Nachfolger unmöglich sein, dass er den doppelten Preis rechtfertig.
Hat den jemand den S1 und kann Gutes berichten?
Bin aktuell mit Roborock versorgt. Lohnt sich der Blick über den Tellerrand?
Ich habe den S1 Pro seit ca. 15 Monaten und bin sehr zufrieden. Ich hatte bis jetzt keine großen Probleme ausser 2 mal falsch positiv erkannte Hindernisse. Aber die Empfindlichkeit kann man einstellen und steht bei mir auf sensibel. Genau das ist ja seine große Stärke. Er hat sich noch nie irgendwo festgefahren und navigiert abgesehen von den 2 mal perfekt durchs Haus. Die Reinigungsleistung sowohl vom Saugen als auch Wischen ist super. An der Station habe ich auch nichts auszusetzen. Das Reinigungsmittel, das von der Station automatisch ins Frischwasser dosiert wird, ist immer noch der erste Behälter und es ist noch mehr als die Hälfte drin. Die Staubbehälter halten auch relativ lang. Ich habe erst den zweiten eingesetzt. Wir haben Kinder und Hunde. Es gibt also genug Dreck zum Entfernen für ihn. Der Ozongenerator ist super. Das Schmutzwasser riecht fast nach nichts. Was nervt, ist das Reinigen in einer anderen Etage als der, in der die Station steht. Man wählt dann die andere Karte an und muss dann manuell eine Vorreinigung in der App starten, dann den Trocknungsvorgang abbrechen, den Roboter in das andere Stockwerk tragen, in der App die andere Karte auswählen und auf Starten drücken. Dann reinigt er das Stockwerk. Wenn er fertig ist, bekommt man eine Push, sass die Reinigung beendet wurde. Er versucht aber nach der beendeten Reinigung zur Station zu fahren, obwohl er genau weiss, dass auf dieser Karte keine Station ist. Er fährt also erst nochmal alle Räume ab, bis er merkt, dass die Station nirgends ist und bleibt dann dort stehen wo man ihn abgesetzt hat. Dann bekommt man eine Fehlermeldung per Push, dass eine Rückkehr zur Basisstation nicht möglich ist. Erst dann kann man ihn anheben und zur Station zurück tragen. Dann muss man wieder per App die Reinigung manuell starten. Das macht er nicht automatisch, wenn er eine andere Etage gereinigt hat. Das ist auch alles so gewollt, das habe ich mit dem Support schon durchgekaut. Die Reinigung in der Etage, in der die Station steht, ist deutlich einfacher. Auf Starten drücken und fertig. Alles andere funktioniert vollkommen automatisch. Alles in allem bin ich aber sehr zufrieden und finde es schade, dass ich sen S1 Pro nicht in Home Assistant einbinden kann. Das würde ich gerne noch können und wäre für mich der Hauptgrund für den S2. Die bessere Reinigung der Kanten ist ganz nett, aber für mich persönlich nicht den aktuellen Aufpreis wert. Eine doppelt so schnell rotierende Walze bräuchte ich auch nicht unbedingt. Der S1 Pro macht schon wunderbar sauber. Die Düfte brauche ich auch nicht.
Ich kann aber nicht sagen wie der Ablauf bei der Reinigung verschiedener Etagen bei anderen Herstellern gelöst ist. Der S1 Pro ist mein erster Roboter mit Kartenerstellung und mehrstöckiger Reinigungsfunktion. Vorher hatte ich den Vorwerk Kobold VR200. Das war ein reiner Saugroboter ohne Absaugstation und ohne Kartierung.
Kann jemand einen guten Saug- & Wischroboter für Split-Level-Häuser empfehlen?
Also quasi 4-6 Räume die immer über 3-4 Stufen verbunden sind, wo der Roboter 1.) Treppen erkennen muss und 2.) weiß wenn man ihn manuell auf einen neuen Absatz stellt.
Wie lange benötigt er um die Wischwalze zu trocken?
Also beim S1 Pro gibt es in den Einstellungen für die Trocknung 3 verschiedene Modi: leistungsstarkes Trocknen (4,5 Stunden), Standard Trocknen (3 Stunden) und schnelles Trocknen (2 Stunden). Ich gehe stark davon aus, dass das beim S2 identisch sein wird.