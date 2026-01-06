HydroJet S2: Nachfolger für den Premium-Reinigungsroboter von Eufy

Eufy hat mit dem HydroJet S2 einen Nachfolger für seinen vor knapp zwei Jahren vorgestellten Saug- und Wischroboter S1 Pro angekündigt.

Wie der Vorgänger setzt der Eufy S2 bei seiner kombinierten Absaug- und Reinigungsstation auf ein ungewohntes, aber komfortables Turm-Design. Das Gerät behält zudem positive Features wie einen in den Frischwassertank integrierten Ozongenerator bei. Diese Funktion soll mit ihrer 99,9-prozentigen Keimreduzierung gleichermaßen für mehr Hygiene im Wassertank und beim Wischen der Bodenflächen sorgen.

Bei der Reinigungsleistung legt der neue Eufy-Sauger in wesentlichen Bereichen deutlich zu. So bringt es das neue Modell auf eine maximale Saugleistung von 30.000 Pa und arbeitet bei der Nassreinigung mit einer Wischwalze, die sich doppelt so schnell wie beim Vorgänger dreht und für die Kantenreinigung seitlich ausfahrbar ist. Ein Feature, das wir so auch von den neuesten Modellen anderer Hersteller wie dem Mova Z60 kennen.

Kann drei Raumduftvarianten versprühen

Als besonderes Feature – laut Hersteller eine Weltpremiere – wird die integrierte Raumduftverteilung des Eufy HydroJet S2 beworben. Das Gerät ist in der Lage, während der Reinigung auch Raumdüfte zu versprühen. Eufy bietet hier die Varianten Zitrus-Basilikum, Bambus-Salbei und Bergamotte-Litschi an, zwischen denen auch flexibel gewechselt werden kann.

Neben der App-Steuerung bietet der Eufy S2 wie schon sein Vorgänger die Möglichkeit, die Reinigung über ein oben auf der Basisstation platziertes und somit sehr gut erreichbares Touch-Display zu steuern. Diese Option macht das Gerät insbesondere auch für Haushalte mit älteren Menschen oder technisch weniger versierten Nutzern interessant.

Vorgänger kostet nur noch die Hälfte

Der neue Eufy HydroJet S2 soll im Frühjahr zum Preis von 1.499 Euro in den Handel kommen und lässt sich jetzt schon über die Webseite des Herstellers vorbestellen. Den Start des Nachfolgers vor Augen hat Eufy den Preis für das Vorgängermodell drastisch reduziert und bietet den ehemals gleich teuren Eufy S1 Pro für 699 Euro an.