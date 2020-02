Motorola RAZR 2020: Ein Blick unter die Haube des Klapp-Smartphones

Das diese Woche von Samsung vorgestellte Galaxy Z Flip ist nicht das erste faltbare Smartphone, das das klassische Flip-Phone-Konzept wieder aufgreift. Motorola lässt mit einer Neuauflage des RAZR den Klassiker aus dieser Kategorie wieder aufleben. Das Gerät ist zum Preis von rund 1.500 Dollar bereits erhältlich und die Reparaturprofis von ifixit haben einen Blick auf die Art und Weise geworfen, wie Motorola diese an sich sympathische Smartphone-Idee umsetzt.

ifixit hat einen detaillierten Teardown des Motorola RAZR und ergänzend auch ein Video veröffentlicht, das wir unten mit anhängen. In seiner Zusammenfassung zeigt sich ifixit von der komplexen Umsetzung des Vorhabens, das klassische RAZR mit neuer Touchscreen-Technologie wieder aufleben zu lassen stark beeindruckt. Allerdings ginge dies massiv zu Lasten der Reparaturmöglichkeiten. Beispielsweise lässt sich einer der beiden verbauten Akkus nur tauschen, indem man das Smartphone mehr oder weniger komplett zerlegt und dabei auch etlichen Klebstoff überwindet. Das gleiche gilt für den OLED-Bildschirm des Geräts, umso überraschender sei es, dass Motorola dessen Tausch für eine vergleichsweise günstige Pauschale von 299 Dollar anbietet.

Unterm Strich bewerbe sich das neue Motorola RAZR keinesfalls um den Titel des besten Geräts in seiner Kategorie. Vielmehr fühle sich das Ganze an, als lote man derzeit noch aus, was in diesem Bereich möglich ist. Aber gerade dies gilt es zu honorieren. Motorola und auch Samsung bereiten mit ihren Experimenten auf diesem Feld möglicherweise den Weg für eine komplett neue Generation von Mobiltelefonen.