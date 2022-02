Neue Spiele: Bloons TD 6+ bei Apple Arcade und INUA von Arte

‎Inua - A Story in Ice and Time

Die originelle und übernatürliche Welt von Inua basiert auf einer wahren Geschichte: Im 19. Jahrhundert kam es bei der Franklin-Expedition in der Arktis zu Schiffbruch, Krankheit und Meuterei. Das Schicksal der Expedition ist noch immer in weiten Teilen ungeklärt. Sammle Hinweise und gehe der Geschichte auf den Grund.

Ebenfalls eine Erwähnung wert ist der seit gestern erhältliche neue Arte-Titel Inua – A Story in Ice and Time . Das Point-and-Click-Adventure führt euch auf eine mystische Reise in die Vergangenheit und den Norden Kanadas. Ihr begleitet eine Reporterin auf der Suche nach der Wahrheit, die hinter der berüchtigten Arktis-Expedition des Polarforschers Sir John Franklin im 19. Jahrhundert steckt, die für nahezu alle Teilnehmer tödlich endete.

