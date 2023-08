iOS 17 und iPadOS 17: Auch neue „Public Beta“ erhältlich

iOS 17 lässt sich von den Modellen iPhone XS, iPhone XS Max und iPhone XR aus dem Jahr 2018 aufwärts auf allen iPhone-Modellen installieren, das iPhone SE in der zweiten und dritten Generation inklusive. Teilnehmer am Beta-Programm bekommen das aktuelle Update wie gewohnt über die Einstellungen „Softwareaktualisierung“ angezeigt.

Alternativ dazu gibt es natürlich auch die offizielle Vorschau auf iOS 17 bei Apple . Interessanterweise beschränkt sich der iPhone-Hersteller in diesem Jahr aber auf eine auf die Hauptfunktionen beschränkte Übersicht und verzichtet auf die in den vergangenen Jahre stets zusätzlich noch verfügbare detaillierte Auflistung aller mit dem großen iOS-Update verbundenen Neuerungen.

Ausgehend von der Tatsache, dass die neuen iPhone-Modelle am 12. oder 13. September vorgestellt und ab 22. September erhältlich sind, dürften es noch rund sechs Wochen sein, bis Apple das große iOS-Update in seiner finalen Version für alle Nutzer bereitstellt.

