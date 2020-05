Moovit: Intel übernimmt Mobilitäts-App

Der Chip-Hersteller Intel hat die Mobilitäts-App Moovit übernommen und gliedert damit eine der weltweit bekanntesten Transitanwendung in das eigene Portfolio ein.

Moovit gestattetet Anwendern die Suche von ÖPNV-Verbindungen, integriert inzwischen aber auch eine Fahrrad-Navigation, E-Tretroller und andere Verkehrsmittel der Sharing-Economy.

Aktuell zählt die App mehr als 800 Millionen Benutzern weltweit und sammelt nach eigenen Angaben täglich mehr als sechs Milliarden Datenpunkte über Verkehrsfluss und Nutzer-Anfragen in mehr als 3.100 Städten in 102 Ländern. Die App liefert dabei die Daten von über 7.500 Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel aus.

Im Hausblog informiert Intel jetzt, warum man sich für die Übernahme der App entschieden habe.

Über die Unternehmens-Tochter Mobileye will sich Intel langfristig verstärkt im „Mobility as a Service“-Markt (MaaS) platzieren, Moovit soll hier als Schnittstelle zum Kunden dienen, während Mobileye die langweiligeren Infrastruktur-Aufgaben übernimmt. Und Intel wittert Milliarden:

Going forward, all this technology will be integrated into a mobility-as-a-service (MaaS) business – an opportunity estimated to be worth $160 billion by 2030. We have contracts and partnerships around the globe targeting 2022 debut of various manifestations of MaaS.