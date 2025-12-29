Die alte Thumbnail-Vorschau zurückholen
iOS 26: Wenn ein Screenshot plötzlich drei Schritte braucht
Wer auf dem iPhone schnell etwas festhalten will, erwartet einen einfachen Handgriff: Tastenkombi drücken, der Screenshot liegt in Fotos, weiter geht es.
Auf einmal im Vollbildmodus
Mit iOS 26 hat Apple den Moment nach dem Auslösen jedoch neu organisiert. Statt einer kleinen Vorschau in der Ecke erscheint der Screenshot in einer vollflächigen Ansicht mit Werkzeugleiste. Dort lassen sich Markierungen setzen, Inhalte zuschneiden, das Bild direkt teilen oder gezielt speichern. Apple beschreibt diese Ansicht als Vollbildmodus mit Schnellwerkzeugen, der unmittelbar nach dem Screenshot bereitsteht.
Für viele Alltagsfälle ist das jedoch eine Umstellung. Wer mehrere Screenshots hintereinander macht, etwa für Dokumentation, Preisvergleiche oder Support-Tickets, wird durch das Vollbild aus dem Fluss genommen. Die zusätzliche Oberfläche ist nicht zwingend „komplizierter“, aber sie verlangt Aufmerksamkeit und oft einen weiteren Schritt, um wieder bei der ursprünglichen App zu landen. Zudem stellt iOS 26 nach jedem Screenshot so stets die Frage: bearbeiten, teilen, speichern oder schließen?
Links: die neue Vollbildansicht von iOS 26. Rechts: der klassische Thumbnail
Die alte Thumbnail-Vorschau zurückholen
Immerhin: Apple hat die neue Darstellung nicht als Einbahnstraße angelegt. In den iPhone-Einstellungen gibt es unter „Allgemein“ einen Bereich „Bildschirmfoto“. Dort lässt sich die Option „Vorschauen im Vollbildmodus“ deaktivieren. Danach erscheint die Vorschau wieder als kleines Thumbnail, das sich bei Bedarf antippen oder wegwischen lässt.
Wer zusätzlich den Auslösevorgang beschleunigen will, kann auf die Bedienungshilfen ausweichen. Mit der Funktion „Auf Rückseite tippen“ lässt sich ein Screenshot etwa per Doppel- oder Dreifachtipp auf die iPhone-Rückseite auslösen. Das ist vor allem dann praktisch, wenn Seitentaste im Alltag eher ungünstig zu erreichen ist, oder der Griff am Gerät häufig wechselt. Hier wird man im Alltag allerdings auch Fehlauslösungen in Kauf nehmen müssen.
Danke. Hab das zweimal tippen konfiguriert dass die Ausrichtungssperre toggelt, aber Screenshot mit dreimal ist sehr gut.
Kleiner Hinweis: Man kann die Ausrichtungssperre über Kurzbefehle auch an Apps koppeln. ZB Ausrichtungssperre aktivieren, wenn Safari geöffnet wird und wieder deaktivieren, wenn Safari geschlossen wird.
Man kann jeder beliebigen App diese Logik geben.
super Tipp, danke :-)
Wow, danke… auf die Idee muss man auch erstmal kommen, danach in den Einstellungen zu suchen!
Wo denn sonst?
Ich meinte damit, dass ich nicht erwartet hatte, dass Apple die alte Funktionalität verfügbar gemacht hat. Ich bin nicht mal darauf gekommen, danach überhaupt zu suchen.
Üblicherweise heißt es bei Apple ja „friss oder stirb“ bei Änderungen.
Für mich genau richtig: ich schicke sie meistens gleich weiter, oder möchte sie nur irgendwo einfügen.
So muss ich nicht jedes mal hinterher wieder in die Fotos App stiefeln und das Foto wieder händisch löschen
+1
+1
Zur Info, bei mir war der Schalter deaktiviert, hatte aber trotzdem Vollbildmodus.
Nach einmaligen Aktivieren/Deaktivieren ging es dann wie gewünscht
Bei mir auch
Es gibt auch die Möglichkeit einen kurzen Wisch von unten nach oben zu machen, dann erscheint der Screenshot als Thumbnail und man kann dies dann nach links wischen zum speichern
Zufallsentdeckung ;-)
Danke! Das ist super :)
Das bekomme ich nicht hin :-( Bei mir erscheinen nach einem kurzen Wisch von unten nach oben die geöffneten Apps. Schade
Das geht nur dann, wenn man schon in der ggf. unerwünschten Vollbildansicht gelandet ist, kürzt dann aber die weiteren Schritte eben ab.
Danke – Tipp des Tages No. 2 (direkt nach dem Impuls dieses Artikels, sich noch einmal die Einstellungen genauer anzuschauen :-) ).
Vielen Dank, war bei mir deaktiviert. Musste es erst aktivieren und nochmal ausschalten, dann hattest funktioniert.
Die Bedienung wird immer schlechter.
Allein die Fotos App ist mittlerweile eine voll Katastrophe genauso wie Safari,
man hat hier alles verschlimmbessert
Lässt sich nicht deaktivieren leider
Volle Katastrophe oder Vollkatastrophe?
Kann ich nur zustimmen, ein Super-GAU :) Mittlerweile sehr unübersichtlich, zu viel schnick Schnack dabei soll es doch nur eine reine Foto App sein, so wie damals.
Warum wurde der Auslöser in den Foto-Bildschirm verlegt? Find ich ziemlich hirnrissig.
Vielleicht liegt es nur am Alter. Ich brauche mittlerweile auch etwas länger um die Neuerungen zu akzeptieren, aber wenn man sich dann daran gewöhnt hat, will man auch nicht mehr zurück. Zum Beispiel kann man Safari wieder auf den Look zurücksetzen, ich habe es gemacht und dann doch festgestellt, dass es im neuen Look besser ist. Und die Fotos App ist doch wieder sehr simpel.
Ich finde auch die Telefon App seit iOS 26 absolut grausam.
Mal eben kurz einen Kontakt suchen ist so irre umständlich geworden. Oder auch einen Anrufer zurückzurufen. Das war vorher alles viel übersichtlicher und intuitiver.
Man kann es einfach mit dem Finger von unten wegwischen (wie beim App schließen), dann wird es wie früher behandelt. Zumindest ein Schritt weniger.
Ach cool, danke!
Mit einem Finger das Thumbnail festhalten und dann mit dem anderen Finger in eine beliebige App gehen und es dann einfügen. Funktioniert super und so lange der Finger drauf ist verschwindet das Thumbnail auch nicht.
Bei mir stand es nicht auf Vollbildmodus, obwohl immer der Vollbildmodus angezeigt wurde. Nach einem Mal aktivieren und wieder deaktivieren macht er jetzt das Miniaturbild. Wie soll man darauf denn kommen?
Ich kann einstellen was ich will, Vollbild erhalte ich nie.
Gleiches mit einer App löschen: früher zwei Schritte, heute gefühlt 20 Nachfragen…
Apple ist wirklich schon nervig geworden. Würde gerne wechseln, aber es gibt keine akzeptable Alternative.
Es kommen ständig unnötige Funktionen.
Wer braucht auf einen Klick den Hintergrund gewechselt????
Habe jedesmal unabsichtlich die Einstellung.
Kann man das nicht deaktivieren?
Und beim iPad?
Da konnte man früher von links unten in der Ecke diagonal streichen…geht jetzt nicht mehr. Ich finde auch nicht wie man das in den Einstellungen ändern kann?
Da funktioniert es auch noch immer. Unter Einstellungen, Multitasking und Gesten, kannst du das streichen aus der Ecke aktivieren.
Vielen Dank. Jetzt habe ich es gefunden.
Oh wie schön. Danke
Danke für den Tipp
Um Himmels Willen, wie das hier einige Leute triggert und zum Apple-Bashing verführt. Leute, dass sind zusätzliche Features, die man – wie in diesem Artikel ersichtlich – deaktivieren kann. Apple hat sich etwas dabei gedacht. Manche Anwender haben sich halt daran gestört, dass man einen Screenshot nicht SOFORT bearbeiten konnte. War doch eine super Lösung so. Und wen das tatsächlich stört und das Wegwischen nicht machen will, kann das Ganze einfach in den Einstellungen auf „früher“ deaktivieren. Manchen Leuten kann man es echt nie recht machen…. Hauptsache Rumnörgeln.
+1
Vollkommen richtig. Wozu macht man denn einen Screenshot? Doch meisten um den zu auszuschneiden und dann weiterzuleiten- zumindest professionelle Anwender machen das so. Ich mache das mehrmals täglich und habe mich immer darüber geärgert, dass das so umständlich war.
Danke!
Danke für den Tipp
Und auch nochmals DANKE FÜR EURE TOLLE ARBEIT !!!
Danke für den Tipp, aber sagt mal, viel schlimmer ist doch mittlerweile das Handling und Darstellung der Telefon App…..wir sind mittlerweile bei gefühlt 5 mal Klicken in der Benutzeroberfläche um überhaupt richtig den Kontakt raus zu suchen….gefühlt 10 mehr Klicks um dann mal telefonieren zu können….
Das ging schon bei der letzten IOS Version umständlicher…..und davor konnte man z. B. bei einem verpassten Anruf direkt aus dem Sperrbildschirm den Rückruf starten.
Fällt mir aber auch nur im Arbeitsalltag auf, ich telefoniere mehr als 50 mal am Tag, muss neue Kontakte hinzufügen etc….
So umständlich….“normalverbraucher“ finden es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm.
Und von den Problemen bei den HomePods mittlerweile seit iOS26 will ich eigentlich garnicht „sprechen“.
Asynchron vom feinsten, mindestens einer fängt bei „Multiroom“ Nutzung immer an zu knacken, „flüssige Steuerung“ bei Gruppierung von gefühlt mehr als 2 Stück kann man vergessen.
Und Reaktionszeit von Siri….
Nutze mein iPhone auch beruflich mit viel telefonieren. Entweder habe ich mich so daran gewöhnt oder so, aber ich bemerke keine Änderung.
Telefonapp starten, Kontakte öffnen, Auswählen und anrufen. Wie eh und je die gleichen Schritte. Oder über die Suche meinen Kontakt suchen und anrufen.
Geht mir auch so. Die Telefon App war früher sehr intuitiv zu bedienen. Seit iOS 26 ist das irre umständlich geworden. Ich frage mich nur, wozu das ganze? Die App hat doch wunderbar funktioniert.
Wer schaltet den … ein. Update auf 26.2 bleibt alte Einstellung erhalten. Verstehe ich nicht, aktiviert der Nutzer doch und wundert sich dann komisch
Ist so nicht richtig. Habe von 18 direkt auf 26.2 upgedatet, und Screenshots wurden nicht mehr in Fotos gespeichert.
Bei mir (17 Pro)war der Button für den Vollbildmodus aus und trotzdem wurden die Screenshots im Vollbild angezeigt. Nach aktivieren und deaktivieren funktioniert es wieder wie ich es am alten 11 Pro gewohnt war.
War da glücklicherweise bereits drüber gestolpert, über die Einstellung. Für mich hatte sich der Flow mit der neuen Ansicht verschlechtert und war froh, dass es per Schalter sich wieder umstellen lies.
Eine Verschlimmbesserung. Mehrere Screenshots gemacht und in Fotos war nichts davon aufzufinden. Nicht jeder will seines Screenshots unbedingt bearbeiten, sondern einfach nur welche anfertigen.
Ein Problem bei mir: ich leite häufig Screenshots weiter und von daher finde ich die sofortige große Darstellung gut. Beschneiden geht wie bisher, nur der Apple-Stift funktioniert nicht mehr. Das Stiftsymbol ist da, wechselt beim Antippen aber nur von hell auf dunkel. Kein Stiftmenue. Ich muß also speichern und kann danach erst das aufgerufene Bild ändern.
Was tun?
Die neue Screenshot Funktion ist garnicht mal so schlecht, womit ich auch leben kann aber….
Kann man unter iCloud Drive iOS 26 nicht mehr ohne die zusätzliche App „Vorschau” verwenden?
Heute bin ich schier durchgedreht: Ich wollte über iCloud einige PDF-Dokumente überprüfen, die jedes Mal in meiner KV App geöffnet wurden. Danach habe ich die App gelöscht. Was passiert? Die PDF-Dokumente öffnen sich mit der Beihilfe-App. Auch diese habe ich gelöscht. Nach drei Apps, die ich gelöscht hatte, ist mir eingefallen, dass ich nach dem Update auf iOS 26 die Vorschau-App gelöscht hatte.
Aber ich verstehe nicht, weshalb ich nun für die PDFs eine zusätzliche App benötige und sie nicht mehr direkt in iCloud Drive geöffnet werden. Oder kann man in der neuen iOS-Version auch Dateitypen den jeweiligen Apps zuordnen?
Du kannst in iOS und iPadOS mit langen Fingerdruck auf den File jene App auswählen, mir der der File geöffnet werden soll. Und es besteht die Möglichkeit dort eine Haken bei „Übersicht“ zu setzen, dann wird zum Öffnen des pdf jedesmal die Vorschau (heißt jetzt „Übersicht“) verwendet.
Wow, ich danke dir.
Ich musste nichts umstellen und hab den Screenshot dennoch gleich in der Ecke und kann theoretisch 100 Stück direkt nacheinander machen.
Mir gefällt, dass man diese Vorschau jetzt anklicken und direkt oben links auf dem X löschen kann, ohne die Fotogalerie öffnen zu müssen.
Z. B.: Screenshot machen, teilen per iMessage, direkt löschen. Lieb’s!
Ich vermisse bei der neuen Ansicht dass ich direkt das Stiftwerkzeug aktiviert habe. Also direkt nach dem Screenshot drauf rum malen kann :/
1000 Dank