Die alte Thumbnail-Vorschau zurückholen

iOS 26: Wenn ein Screenshot plötzlich drei Schritte braucht
Wer auf dem iPhone schnell etwas festhalten will, erwartet einen einfachen Handgriff: Tastenkombi drücken, der Screenshot liegt in Fotos, weiter geht es.

Auf einmal im Vollbildmodus

Mit iOS 26 hat Apple den Moment nach dem Auslösen jedoch neu organisiert. Statt einer kleinen Vorschau in der Ecke erscheint der Screenshot in einer vollflächigen Ansicht mit Werkzeugleiste. Dort lassen sich Markierungen setzen, Inhalte zuschneiden, das Bild direkt teilen oder gezielt speichern. Apple beschreibt diese Ansicht als Vollbildmodus mit Schnellwerkzeugen, der unmittelbar nach dem Screenshot bereitsteht.

Für viele Alltagsfälle ist das jedoch eine Umstellung. Wer mehrere Screenshots hintereinander macht, etwa für Dokumentation, Preisvergleiche oder Support-Tickets, wird durch das Vollbild aus dem Fluss genommen. Die zusätzliche Oberfläche ist nicht zwingend „komplizierter“, aber sie verlangt Aufmerksamkeit und oft einen weiteren Schritt, um wieder bei der ursprünglichen App zu landen. Zudem stellt iOS 26 nach jedem Screenshot so stets die Frage: bearbeiten, teilen, speichern oder schließen?

Bildschirmfotos Ios 26

Links: die neue Vollbildansicht von iOS 26. Rechts: der klassische Thumbnail

Die alte Thumbnail-Vorschau zurückholen

Immerhin: Apple hat die neue Darstellung nicht als Einbahnstraße angelegt. In den iPhone-Einstellungen gibt es unter „Allgemein“ einen Bereich „Bildschirmfoto“. Dort lässt sich die Option „Vorschauen im Vollbildmodus“ deaktivieren. Danach erscheint die Vorschau wieder als kleines Thumbnail, das sich bei Bedarf antippen oder wegwischen lässt.

Bildschirmfoto Ios

Wer zusätzlich den Auslösevorgang beschleunigen will, kann auf die Bedienungshilfen ausweichen. Mit der Funktion „Auf Rückseite tippen“ lässt sich ein Screenshot etwa per Doppel- oder Dreifachtipp auf die iPhone-Rückseite auslösen. Das ist vor allem dann praktisch, wenn Seitentaste im Alltag eher ungünstig zu erreichen ist, oder der Griff am Gerät häufig wechselt. Hier wird man im Alltag allerdings auch Fehlauslösungen in Kauf nehmen müssen.

Bildschirmfoto Rueckseite
29. Dez. 2025 um 07:34 Uhr von Nicolas


  • Danke. Hab das zweimal tippen konfiguriert dass die Ausrichtungssperre toggelt, aber Screenshot mit dreimal ist sehr gut.

    Antworten Melden

  • Wow, danke… auf die Idee muss man auch erstmal kommen, danach in den Einstellungen zu suchen!

    Antworten Melden

  • Für mich genau richtig: ich schicke sie meistens gleich weiter, oder möchte sie nur irgendwo einfügen.
    So muss ich nicht jedes mal hinterher wieder in die Fotos App stiefeln und das Foto wieder händisch löschen

    Antworten Melden

  • Zur Info, bei mir war der Schalter deaktiviert, hatte aber trotzdem Vollbildmodus.

    Nach einmaligen Aktivieren/Deaktivieren ging es dann wie gewünscht

    Antworten Melden

  • Es gibt auch die Möglichkeit einen kurzen Wisch von unten nach oben zu machen, dann erscheint der Screenshot als Thumbnail und man kann dies dann nach links wischen zum speichern
    Zufallsentdeckung ;-)

    Antworten Melden

  • Vielen Dank, war bei mir deaktiviert. Musste es erst aktivieren und nochmal ausschalten, dann hattest funktioniert.

    Antworten Melden

  • Die Bedienung wird immer schlechter.
    Allein die Fotos App ist mittlerweile eine voll Katastrophe genauso wie Safari,
    man hat hier alles verschlimmbessert

    Antworten Melden

  • Man kann es einfach mit dem Finger von unten wegwischen (wie beim App schließen), dann wird es wie früher behandelt. Zumindest ein Schritt weniger.

    Antworten Melden

  • Mit einem Finger das Thumbnail festhalten und dann mit dem anderen Finger in eine beliebige App gehen und es dann einfügen. Funktioniert super und so lange der Finger drauf ist verschwindet das Thumbnail auch nicht.

    Antworten Melden

  • Bei mir stand es nicht auf Vollbildmodus, obwohl immer der Vollbildmodus angezeigt wurde. Nach einem Mal aktivieren und wieder deaktivieren macht er jetzt das Miniaturbild. Wie soll man darauf denn kommen?

    Antworten Melden

  • Gleiches mit einer App löschen: früher zwei Schritte, heute gefühlt 20 Nachfragen…

    Antworten Melden

  • Apple ist wirklich schon nervig geworden. Würde gerne wechseln, aber es gibt keine akzeptable Alternative.
    Es kommen ständig unnötige Funktionen.
    Wer braucht auf einen Klick den Hintergrund gewechselt????
    Habe jedesmal unabsichtlich die Einstellung.
    Kann man das nicht deaktivieren?

    Antworten Melden

  • Und beim iPad?
    Da konnte man früher von links unten in der Ecke diagonal streichen…geht jetzt nicht mehr. Ich finde auch nicht wie man das in den Einstellungen ändern kann?

    Antworten Melden

  • Um Himmels Willen, wie das hier einige Leute triggert und zum Apple-Bashing verführt. Leute, dass sind zusätzliche Features, die man – wie in diesem Artikel ersichtlich – deaktivieren kann. Apple hat sich etwas dabei gedacht. Manche Anwender haben sich halt daran gestört, dass man einen Screenshot nicht SOFORT bearbeiten konnte. War doch eine super Lösung so. Und wen das tatsächlich stört und das Wegwischen nicht machen will, kann das Ganze einfach in den Einstellungen auf „früher“ deaktivieren. Manchen Leuten kann man es echt nie recht machen…. Hauptsache Rumnörgeln.

    Antworten Melden

  • Danke für den Tipp
    Und auch nochmals DANKE FÜR EURE TOLLE ARBEIT !!!

    Antworten Melden

  • Danke für den Tipp, aber sagt mal, viel schlimmer ist doch mittlerweile das Handling und Darstellung der Telefon App…..wir sind mittlerweile bei gefühlt 5 mal Klicken in der Benutzeroberfläche um überhaupt richtig den Kontakt raus zu suchen….gefühlt 10 mehr Klicks um dann mal telefonieren zu können….
    Das ging schon bei der letzten IOS Version umständlicher…..und davor konnte man z. B. bei einem verpassten Anruf direkt aus dem Sperrbildschirm den Rückruf starten.

    Fällt mir aber auch nur im Arbeitsalltag auf, ich telefoniere mehr als 50 mal am Tag, muss neue Kontakte hinzufügen etc….

    So umständlich….“normalverbraucher“ finden es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm.

    Und von den Problemen bei den HomePods mittlerweile seit iOS26 will ich eigentlich garnicht „sprechen“.

    Asynchron vom feinsten, mindestens einer fängt bei „Multiroom“ Nutzung immer an zu knacken, „flüssige Steuerung“ bei Gruppierung von gefühlt mehr als 2 Stück kann man vergessen.

    Und Reaktionszeit von Siri….

    Antworten Melden

    • Nutze mein iPhone auch beruflich mit viel telefonieren. Entweder habe ich mich so daran gewöhnt oder so, aber ich bemerke keine Änderung.

      Telefonapp starten, Kontakte öffnen, Auswählen und anrufen. Wie eh und je die gleichen Schritte. Oder über die Suche meinen Kontakt suchen und anrufen.

      Antworten Melden

    • Geht mir auch so. Die Telefon App war früher sehr intuitiv zu bedienen. Seit iOS 26 ist das irre umständlich geworden. Ich frage mich nur, wozu das ganze? Die App hat doch wunderbar funktioniert.

      Antworten Melden

  • Wer schaltet den … ein. Update auf 26.2 bleibt alte Einstellung erhalten. Verstehe ich nicht, aktiviert der Nutzer doch und wundert sich dann komisch

    Antworten Melden

  • Bei mir (17 Pro)war der Button für den Vollbildmodus aus und trotzdem wurden die Screenshots im Vollbild angezeigt. Nach aktivieren und deaktivieren funktioniert es wieder wie ich es am alten 11 Pro gewohnt war.

    Antworten Melden

  • War da glücklicherweise bereits drüber gestolpert, über die Einstellung. Für mich hatte sich der Flow mit der neuen Ansicht verschlechtert und war froh, dass es per Schalter sich wieder umstellen lies.

    Antworten Melden

  • Eine Verschlimmbesserung. Mehrere Screenshots gemacht und in Fotos war nichts davon aufzufinden. Nicht jeder will seines Screenshots unbedingt bearbeiten, sondern einfach nur welche anfertigen.

    Antworten Melden

  • Ein Problem bei mir: ich leite häufig Screenshots weiter und von daher finde ich die sofortige große Darstellung gut. Beschneiden geht wie bisher, nur der Apple-Stift funktioniert nicht mehr. Das Stiftsymbol ist da, wechselt beim Antippen aber nur von hell auf dunkel. Kein Stiftmenue. Ich muß also speichern und kann danach erst das aufgerufene Bild ändern.
    Was tun?

    Antworten Melden

  • Die neue Screenshot Funktion ist garnicht mal so schlecht, womit ich auch leben kann aber….

    Kann man unter iCloud Drive iOS 26 nicht mehr ohne die zusätzliche App „Vorschau” verwenden?
    Heute bin ich schier durchgedreht: Ich wollte über iCloud einige PDF-Dokumente überprüfen, die jedes Mal in meiner KV App geöffnet wurden. Danach habe ich die App gelöscht. Was passiert? Die PDF-Dokumente öffnen sich mit der Beihilfe-App. Auch diese habe ich gelöscht. Nach drei Apps, die ich gelöscht hatte, ist mir eingefallen, dass ich nach dem Update auf iOS 26 die Vorschau-App gelöscht hatte.

    Aber ich verstehe nicht, weshalb ich nun für die PDFs eine zusätzliche App benötige und sie nicht mehr direkt in iCloud Drive geöffnet werden. Oder kann man in der neuen iOS-Version auch Dateitypen den jeweiligen Apps zuordnen?

    Antworten Melden

    • Du kannst in iOS und iPadOS mit langen Fingerdruck auf den File jene App auswählen, mir der der File geöffnet werden soll. Und es besteht die Möglichkeit dort eine Haken bei „Übersicht“ zu setzen, dann wird zum Öffnen des pdf jedesmal die Vorschau (heißt jetzt „Übersicht“) verwendet.

      Antworten Melden

  • Ich musste nichts umstellen und hab den Screenshot dennoch gleich in der Ecke und kann theoretisch 100 Stück direkt nacheinander machen.

    Mir gefällt, dass man diese Vorschau jetzt anklicken und direkt oben links auf dem X löschen kann, ohne die Fotogalerie öffnen zu müssen.

    Z. B.: Screenshot machen, teilen per iMessage, direkt löschen. Lieb’s!

    Antworten Melden

  • Ich vermisse bei der neuen Ansicht dass ich direkt das Stiftwerkzeug aktiviert habe. Also direkt nach dem Screenshot drauf rum malen kann :/

    Antworten Melden

