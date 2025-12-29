iOS 26: Wenn ein Screenshot plötzlich drei Schritte braucht

Wer auf dem iPhone schnell etwas festhalten will, erwartet einen einfachen Handgriff: Tastenkombi drücken, der Screenshot liegt in Fotos, weiter geht es.

Auf einmal im Vollbildmodus

Mit iOS 26 hat Apple den Moment nach dem Auslösen jedoch neu organisiert. Statt einer kleinen Vorschau in der Ecke erscheint der Screenshot in einer vollflächigen Ansicht mit Werkzeugleiste. Dort lassen sich Markierungen setzen, Inhalte zuschneiden, das Bild direkt teilen oder gezielt speichern. Apple beschreibt diese Ansicht als Vollbildmodus mit Schnellwerkzeugen, der unmittelbar nach dem Screenshot bereitsteht.

Für viele Alltagsfälle ist das jedoch eine Umstellung. Wer mehrere Screenshots hintereinander macht, etwa für Dokumentation, Preisvergleiche oder Support-Tickets, wird durch das Vollbild aus dem Fluss genommen. Die zusätzliche Oberfläche ist nicht zwingend „komplizierter“, aber sie verlangt Aufmerksamkeit und oft einen weiteren Schritt, um wieder bei der ursprünglichen App zu landen. Zudem stellt iOS 26 nach jedem Screenshot so stets die Frage: bearbeiten, teilen, speichern oder schließen?

Links: die neue Vollbildansicht von iOS 26. Rechts: der klassische Thumbnail

Die alte Thumbnail-Vorschau zurückholen

Immerhin: Apple hat die neue Darstellung nicht als Einbahnstraße angelegt. In den iPhone-Einstellungen gibt es unter „Allgemein“ einen Bereich „Bildschirmfoto“. Dort lässt sich die Option „Vorschauen im Vollbildmodus“ deaktivieren. Danach erscheint die Vorschau wieder als kleines Thumbnail, das sich bei Bedarf antippen oder wegwischen lässt.

Wer zusätzlich den Auslösevorgang beschleunigen will, kann auf die Bedienungshilfen ausweichen. Mit der Funktion „Auf Rückseite tippen“ lässt sich ein Screenshot etwa per Doppel- oder Dreifachtipp auf die iPhone-Rückseite auslösen. Das ist vor allem dann praktisch, wenn Seitentaste im Alltag eher ungünstig zu erreichen ist, oder der Griff am Gerät häufig wechselt. Hier wird man im Alltag allerdings auch Fehlauslösungen in Kauf nehmen müssen.