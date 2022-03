Mobilität: FREE NOW integriert SIXT, SIXT integriert nextbike

Inzwischen sind die nextbike-Räder in rund 50 deutschen Städten verfügbar und können unter anderem in Berlin, Frankfurt, Hannover und Köln ausgeliehen werden. Die Preise variieren hier je nach Stadtgebiet und betragen zwischen 9 und 15 Euro pro Tag. Zum Startpreis von 1 Euro erhält man je nach Stadt zwischen 15 und 30 Minuten Fahrzeit.

Schon jetzt beansprucht FREE NOW die größte Fahrzeugauswahl in ganz Europa für sich. Die Mobilitäts-App, die über 50 Millionen Nutzer in mehr als 170 Städten zählt, kombiniert den Zugriff auf Taxen, Roller, E-Bikes und Carsharing-Dienste unter einer Oberfläche.

Zum anbrechenden Frühjahr kommt wieder etwas Bewegung in den Markt der zahlreichen Mobilitätsdienste, Autovermieter und Sharing-Anbieter. FREE NOW, der MyTaxi-Nachfolger von BMW Group und Mercedes-Benz Mobility macht gemeinsame Sache mit dem Autovermieter SIXT. SIXT wiederum hat sich auf eine Partnerschaft mit dem Bikesharing-Anbieter nextbike eingelassen.

Insert

You are going to send email to