Mobiler Beamer im Dosenformat: Capsule 3 kommt zum Jahresende

950 Gramm schwer, kommt der Nebula Capsule 3 Laser auf Maße von 8,3 cm x 8,3 cm x 17 cm und bringt dabei ein Gewicht von 900 Gramm auf die Waage. Aufgelegt als mobiler Beamer besitzt der neue Capsule eine Akkulaufzeit von 2,5 Stunden. Während der 150 Minuten langen Laufzeit kann der Beamer ein Videosignal in Full-HD-Auflösung mit einer Größe von bis zu 120 Zoll projizieren. Eine kontinuierliche Stromversorgung ist per USB-C-Port möglich.

