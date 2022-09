Alexa im Fahrzeug: Echo Auto kommt in neuem Design

Echo Auto lässt sich am besten als Mikrofon-Erweiterung für das iPhone beschreiben und setzt zum Einsatz eine bestehende Mobilfunkverbindung und aktives Bluetooth voraus. In den Vereinigten Staaten bietet das Fahrzeugmodul neben dem auch hierzulande möglichen Zugriff auf Alexa und alle verfügbaren Alexa Skills eine Anbindung an Dienstleister der Pannenhilfe und kann im Bedarfsfall entsprechende Verbindungen herstellen.

