Mit zwei Kameras: Facebooks Apple Watch liegt auf Eis

Initial soll Facebook geplant haben den Apple Watch Konkurrenten Anfang des kommenden Jahres für um die 350 US-Dollar auf den Markt zu bringen. Daraus wird nun erst mal nichts. Zwar sei Facebook auch weiterhin damit beschäftigt an smarten Geräten für das Handgelenk zu arbeiten, eine spezifische Produkt-Neuveröffentlichung stehe aktuell jedoch nicht an.

Allerdings seien die Kameras anderen Sensoren in die Quere gekommen, die dafür gedacht waren die Handbewegungen der Uhren-Träger in Steuersignale für unterschiedliche Metaverse-Anwendungen umzusetzen.

Facebook soll seit über zwei Jahren an der Smart Watch gearbeitet und dabei auch mit der Integration mehrerer Kameramodule experimentiert haben. So habe die Uhr über eine Kamera auf ihrer Rückseite verfügt, für deren Nutzung die Uhr aus dem eigentlichen Armband hätte entfernt werden müssen. Zudem war in dem Prototypen eine Kamera am oberen Geräterand der Smart Watch angebracht.

