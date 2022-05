Mit vier Dosen: HomeKit-Steckdosenleiste wieder verfügbar

Wir haben die Steckdosenleiste unter anderem an Kaffeemühle und Espressomaschine im Einsatz, wo sich eine wiederkehrende HomeKit-Automation um das Vorheizen der Maschine noch vor dem morgendlichen Erstbezug kümmert. Pluspunkt: Soll es hin und wieder mal ein Nachmittags-Espresso sein, dann lässt sich die Maschine so auch von unterwegs anwerfen, um bereits auf Arbeitstemperatur zu sein, wenn sich der Schlüssel im Schloss der Eingangstür dreht.

Insert

You are going to send email to