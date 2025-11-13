Mit Passchip und Biometrie: Apple bringt ersten Ausweis ins Wallet

Apple führt in den USA eine neue Form der digitalen Ausweisfunktion ein. Unter der Bezeichnung Digital ID können Nutzer in Apple Wallet einen Ausweis anlegen, der auf den Daten ihres US Reisepasses basiert.

Zunächst nur für Inlandsflüge

Zum Start wird die Funktion schrittweise an Kontrollpunkten der US Luftsicherheitsbehörde TSA an mehr als 250 Flughäfen eingeführt. Dort soll der digitale Ausweis zunächst bei Inlandsflügen die klassische Ausweiskontrolle ergänzen. Für Grenzübertritte bleibt weiterhin der physische Reisepass notwendig.

Die Einrichtung erfolgt direkt in der Wallet App auf dem iPhone. Nutzer wählen den Punkt für Ausweisdokumente, entscheiden sich für Digital ID und scannen anschließend die Datenseite ihres Reisepasses mit der Kamera. Danach liest das iPhone den kontaktlosen Chip im Dokument aus. Zur zusätzlichen Prüfung werden ein Selfie und einfache Kopfbewegungen abgefragt. Erst wenn alle Schritte erfolgreich abgeschlossen sind, wird der digitale Ausweis auf dem Gerät hinterlegt.

Im Alltag kann Digital ID ähnlich wie Karten in Apple Wallet genutzt werden. Zur Vorlage genügt ein Doppelklick auf die Seitentaste, anschließend wird der Ausweis ausgewählt und das iPhone oder die Apple Watch an ein geeignetes Lesegerät gehalten. Auf dem Bildschirm wird angezeigt, welche Daten abgefragt werden, etwa Name oder Geburtsdatum. Erst nach Bestätigung per Face ID oder Touch ID werden die Informationen übertragen. Wichtig: Das Gerät muss dafür nicht entsperrt und auch nicht aus der Hand gegeben werden.

Vorlage für andere Länder mit NFC Ausweisen

Apple betont, dass die Ausweisdaten verschlüsselt auf dem Gerät gespeichert werden. Das Unternehmen erhält nach eigener Darstellung keine Informationen darüber, wann und wo der Ausweis genutzt wird. Der Zugriff ist an die biometrische Anmeldung gebunden, sodass nur der Geräteinhaber den Ausweis vorzeigen kann. Die neue Funktion ergänzt die bereits bestehende Möglichkeit, in einigen US Bundesstaaten einen Führerschein oder eine staatliche ID in Apple Wallet zu hinterlegen. In Japan wird ein ähnlicher Ansatz mit der dortigen My Number Karte verfolgt.

Die technische Grundlage der neuen Lösung ist der kontaktlose Chip im Reisepass. Ein vergleichbarer Chip steckt auch in vielen Ausweisdokumenten anderer Länder. In Deutschland verfügen sowohl Reisepass als auch Personalausweis über einen NFC Chip, der bereits heute für Online Ident Verfahren genutzt wird. Aus technischer Sicht könnte ein Modell wie Digital ID daher auch als Blaupause für europäische Dokumente dienen, sofern Gesetzgeber, Behörden und Apple zusammenarbeiten. Konkrete Ankündigungen für Deutschland oder andere Staaten in Europa gibt es derzeit nicht.