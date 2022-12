Mit Öse: Echte AirTag-Alternative erstmals für unter 14 Euro

Die aktuellen Preise für Apples AirTags haben sich schon länger nicht mehr geändert. Wer nicht direkt im Apple Online Store bestellt und hier die vollen Preis von 39 Euro pro Tracking-Taler bezahlt, der muss bei amazon.de 33 Euro für einen AirTag und immerhin noch 117 Euro für das reduzierte Viererpack hinlegen – dieses gab es vor einem halben Jahr noch öfters für unter 99 Euro.

Entsprechend attraktiv fallen die Konkurrenzangebote von Drittanbietern wie Atuvos aus, die ihre Sachen-Finder mit vergleichbarem Funktionsumfang zum halben Preis der AirTags verkaufen. So starten die Atuvos-Tracker in die 49. Kalenderwoche noch mal mit einer Angebotsaktion, die vom bereits reduzierten Einzelpreis von Höhe von 16,99 Euro noch mal 20 Prozent per Mausklick bzw. Touchscreen-Berührung abzieht und so bei einem Endpreis von 13,59 Euro landet.

Funktionsumfang nahezu identisch

Dafür gibt es einen mit den AirTags vergleichbaren Sachenfinder, der keine Zubehör-Artikel mehr benötigt, um an Rucksack oder Koffer befestigt zu werden, sondern seine eigene Öse für Schlüsselbund und Reißverschluss mitbringt.

Wie schon berichtet unterscheiden sich die Atuvos-Tracker nur marginal vom Apple-Original. Wichtigste Einschränkung: Die Atuvos-Tracker verzichten auf eine Nahbereichsortung per Ultrabreitband. Hier müsst ihr euch auf den Piepston verlassen, der dafür lauter als bei den AirTags von Apple ausfällt.

Ansonsten sind die Atuvos-Tracker mit denen von Apple vergleichbar und nutzen ebenfalls das „Wo ist?“-Netzwerk, an denen alle iPhones Standardmäßig teilnehmen. Wer seinen Schlüsselbund mit Atuvos-Tracker verlegt hat, der kann die Wo ist?-App bemühen, um sich die Geo-Position seines Trackers anzeigen zu lassen. Diese wird von sich in der Nähe befindlichen iPhones ermittelt und an Apple gemeldet.