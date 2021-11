Mit MagSafe: Nomad Lederhüllen landen. Satechi zeigt neuen Ladeständer.

Der auf edlere iPhone-Accessoires spezialisierte Zubehör-Anbieter Nomad bietet seine MagSafe-Lederhüllen für das iPhone 13 erstmals auch in Deutschland an. Die Konkurrents von Satechi präsentiert mit dem 3-in-1 Magnetic Wireless Charging Stand ein flexibles Tisch-Ladegerät für iPhone AirPods und Apple Watch.

Nomad mit neuen MagSafe-Lederhüllen

An Besitzer des iPhone 13 richten sich die neuen MagSafe-Lederhüllen des Zubehör-Anbieters Nomad. Erhältlich in den Farbvarianten Schwarz und Braun bietet der Apple-Reseller Gravis die neuesten Nomad-Cases jetzt exklusiv zu einem Stückpreis von jeweils 59,99 Euro an.

Wir haben die Lederhülle schon seit einigen Wochen im Einsatz und sind, wie bereits vom Vorjahresmodell, sehr angetan. Der Kunststoff-Rahmen mit leichtgängigen Tasten steht leicht über das Display hinaus und schützt das Gerät so gut bei den üblichen Stürzen.

Ein integrierter NFC-Chip kann zum Austausch der eigenen Adress-Informationen genutzt werden (dieser wird über die Zusatz-App POPL konfiguriert). Zwei Ösen würden die Befestigung an einem Lanyard ermöglichen. Dank MagSafe-Kompatibilität halten magnetischen Zusatz-Akkus und Ladegeräte. Zudem altert das Leder der Hüllen mit Würde.

MagSafe-Lederhüllen von Nomad sind vergleichsweise teuer, dafür aber ordentlich verarbeitet und wertig. Gravis listet die neuen Nomad-Hüllen hier. Ein Video der nahezu baugleichen Vorgänger-Generation haben wir euch im Anschluss eingebettet.

3-in-1 Ladegerät von Satechi

Frisch präsentiert, aktuell jedoch noch nicht in Deutschland verfügbar ist der 3-in-1 Magnetic Wireless Charging Stand von Satechi.

Dieser Lädt das iPhone über eine MagSafe-Halterung, die AirPods mit einem gesonderten Auflagebereich für die drahtlose Ladehülle und die Apple Watch mit einem abnehmbaren Ladepuck, der seinerseits über einen USB-C-Stecker verfügt und sich so auch auf Reisen am MacBook, alternativ zu Apples langem Kabel, nutzen lässt. Kostenpunkt in den Vereinigten Staaten: 120 US-Dollar.