HomeKit-Nachtlicht mit Einschlafgeräuschen zum Aktionspreis

Das kleine Meross-Licht lässt sich über WLAN in HomeKit integrieren und kann anschließend über Siri, Apples Home-App oder auch mit erweiterten Optionen mithilfe der Anwendung des Herstellers gesteuert werden. Zudem finden sich klassische Bedienelemente in die Oberseite der Lampe integriert, mit deren Hilfe ihr das Licht und die Audiowiedergabe steuern könnt.

Meross kombiniert in seiner „Smart Baby Machine“ ein einfaches mehrfarbiges Nachtlicht mit einer Lautsprecher, der in der Lage ist, elf verschiedene Umgebungsgeräusche abzuspielen. Die Einschlafgeräusche wie Rauschen, Regen, Wind, Vogelzwitschern, Wellen, Gewitter oder Wiegenlied lassen sich auch mit verschiedenen Lichtszenen kombinieren. Einen Eindruck dieser Funktionen verschafft ihr euch am besten durch einen Blick auf das unten eingebundene Video.

