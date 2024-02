Mit integriertem Ladepuck: Neues Wandladegerät für die Apple Watch

Im vergangenen Herbst konnte man die Wandladestecker von Newdery vorübergehend kaufen, seit Ende Oktober haben wir die kombinierten, Dreifach-Ladegeräte dann jedoch nicht mehr im Handel gesehen. Dies hat sich nun offenbar wieder geändert.

Zu einem Verkaufspreis von 29,99 Euro sind die Ladestecker mit dem integrierten Puck für die Apple Watch jetzt wieder über Amazon erhältlich.

Apple Watch, USB-C und USB-A

Die Stromspender für die Wandsteckdose kombinieren zwei USB-Anschlüsse mit einer Auflage für die Apple Watch, die sich bei Bedarf aus dem Stecker klappen lässt und Apples Computeruhr magnetisch festhält.

Insgesamt verfügt das Ladegerät für die Wandsteckdose über eine Ladeleistung von 36 Watt. Auf den Ladevorgang für die Apple Watch entfallen dabei ausreichende fünf Watt. Der USB-C-Port kann zudem bis zu 35 Watt Ladeleistung anbieten. Der USB-A-Port wird mit ganz konventionellen 5 V bei 2,1 A versorgt.

Damit versteht sich die Wandsteckdose auf die Schnellladung eines angeschlossenen iPhones und kann während des laufenden Ladevorgangs gleichzeitig auch die Apple Watch mit Strom versorgen. Das 3-in-1-Ladegerät von Newdery ist nach Angaben des Anbieters mit allen Modellen der Apple Watch kompatibel, unterstützt den Power-Delivery-Standard und misst 4,9 cm x 4,9 cm x 4,5 cm.

Nicht von Apple zertifiziert

Verzichten muss man bei der günstigen All-in-One-Lösung auf eine Zertifizierung Apples, die sich immer auch signifikant auf den Verkaufspreis auswirkt.

Dies zeigen alternative Ladeadapter für die Apple Watch, die sich mit einem integrierten USB-C-Stecker in kleine Wandnetzteile einstecken lassen und so eine vergleichbare Lösung offerieren. Hier bieten Händler wie ESR und Satechi spezielle Ladeadapter an, die beide jedoch Verkaufspreise von um die 30 Euro tragen, ohne dass hier bereits ein kompatibles Netzteil inkludiert wäre.