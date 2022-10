Mit der Apple Watch die Körpertemperatur messen

Die Apple Watch Series 8 und die Apple Watch Ultra sind in der Lage, die Temperatur am Handgelenk aufzuzeichnen. Apple bewirbt diese Funktion zwar in erster Linie als Datenlieferant für die ebenfalls auf der Apple Watch vorhandene App „Zyklusprotokoll“, die Aufzeichnung dieser Werte kann gleichermaßen aber auch Aufschluss über den allgemeinen Gesundheitszustand des Trägers geben.

Allerdings misst die Apple Watch die Temperatur am Handgelenk weder automatisch noch dauerhaft. Zumindest in ihrer aktuellen Version ist die Funktion darauf ausgelegt, lediglich die Körpertemperatur während des Schlafens zu erfassen. Und dies muss zudem erstmal über die Funktion zur Schlaferfassung mit der Apple Watch konfiguriert werden.

Schlaferfassung mit der Apple Watch konfigurieren

Sofern noch nicht geschehen, müsst ihr also zunächst einmal die App „Schlaf“ auf der Apple Watch öffnen und den dort gezeigten Anleitungen folgend einen sogenannten Schlafplan erstellen. Ihr hinterlegt hier eure gewöhnlichen Schlafzeiten und könnt hier auch unterschiedliche Bettzeiten beispielsweise für unter der Woche und die Wochenenden konfigurieren. Wichtig ist, dass dabei dann jeweils auch die Schlaferfassung durch die Apple Watch angeschaltet wird. Zudem besteht die Möglichkeit, in diesem Zusammenhang auch gleich eine Weckfunktion zu aktivieren.

Körpertempratur in der Health-App anzeigen

In der Folge zeichnet die Uhr dann während dieser Schlafphasen die Temperatur am Handgelenk auf. Nach normalerweise fünf Tagen sollten diese Werte dann wie auf unseren Screenshots zu sehen auch in der Health-App im Bereich „Körpermesswerte“ angezeigt werden. Allerdings gibt Apple hier keine tatsächlichen Werte für die gemessene Körpertemperatur an, sondern zeigt Abweichungen von dem über die vergangenen Tage hinweg ermittelten Ausgangszustand an. So wird der Fokus auf Temperaturänderungen gelegt und natürliche Schwankungen abhängig von der Person oder Situation fallen weniger ins Gewicht.

Wenn ihr dennoch die exakten Messwerte für eure Körpertemperatur sehen wollt, könnt ihr im Bereich „Körpertemperatur am Handgelenk“ in der Health-App ganz nach unten scrollen, und euch alle vorhandenen Messdaten anzeigen lassen. Hier findet ihr dann die Detail-Anzeige aus unserem Screenshot oben rechts.